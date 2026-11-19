Las marcas blancas en la mampara suelen deberse a depósitos de cal y restos de jabón que se acumulan cuando las gotas de agua se evaporan sobre el cristal.

Las marcas blancas de la mampara, la bañera y los grifos suelen ser depósitos de cal: el agua deja sus minerales cuando se evapora sobre la superficie. Se quitan eliminando primero los restos de jabón y después la cal con un producto ácido o antical, y se evitan secando el cristal después de cada ducha.

Por qué aparecen las marcas blancas

Cuando las gotas se evaporan, los minerales del agua quedan adheridos al cristal y se acumulan con cada ducha. Según MAPFRE, la cal es “el gran enemigo de las mamparas”, y en las zonas de agua dura las manchas aparecen antes y cuestan más de quitar.

No siempre es solo cal. Según un ingeniero químico citado por Infobae, hay dos tipos de residuos: la cal inorgánica, una costra dura y blanca, y los restos orgánicos de jabón, champú y aceites corporales, que forman una película grasienta. Los limpiadores convencionales suelen quitar bien lo orgánico, pero no lo mineral.

Cómo quitarlas del todo

Por eso conviene limpiar en dos pasos:

1. Retirar el jabón. Con un pulverizador con una cucharadita de jabón líquido en 500 ml de agua caliente, y una esponja, hasta que no quede grasa.

2. Disolver la cal. Con un producto antical o con vinagre de limpieza (MAPFRE recomienda el vinagre diluido en agua), que se deja actuar unos minutos. Después, se aclara y se seca con un paño de microfibra.

MAPFRE advierte de que el vidrio puede rayarse con instrumentos inadecuados, así que conviene evitar estropajos abrasivos. Otra opción es limpiar con limón, siempre que el fabricante no desaconseje los ácidos.

Cómo evitar que vuelvan las marcas blancas en la bañera o la mampara

Lo ideal, según MAPFRE, es pasar un paño seco y limpio después de cada ducha y ventilar el baño para que la humedad no se quede en el vidrio. También ayuda una escobilla limpiacristales: retira el agua antes de que se evapore y deje minerales.

Esta rutina no elimina la dureza del agua, pero reduce las gotas que quedan sobre la mampara y, con ellas, los minerales que se depositan.