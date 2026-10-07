El hallazgo pone el foco en una señal que interviene en la respuesta inflamatoria de las células del cerebro. (Foto: Shutterstock)

Un estudio científico encontró una señal dentro de las células del cerebro que podría convertirse en un nuevo blanco para combatir la neuroinflamación, un proceso que también se estudia por su relación con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

El hallazgo pone el foco en una señal que interviene en la respuesta inflamatoria de las células del cerebro.

A partir de un estudio que realizaron investigadores de la Universidad de Birmingham y publicaron en la revista científica Brain, se encontró que al bloquear el receptor P2X7, cuya tarea es la de desencadenar la señalización inflamatoria, se reduce la liberación de sustancias relacionadas con la inflamación en células y tejido cerebral humano.

¿Cómo se relaciona el Alzheimer con la neuroinflamación?

De acuerdo a la información que proporciona la American Brain Foundation, una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación científica de un amplio espectro de enfermedades y trastornos del cerebro, la neuroinflamación es una respuesta inflamatoria que se produce en el cerebro y la médula espinal ante una lesión, enfermedad o infección.

En el caso de muchas enfermedades cerebrales, es el resultado de una respuesta autoinmunitaria defectuosa que causa daño al cerebro y al sistema nervioso.

En pacientes que padecen Alzheimer, se produce en el órgano principal del Sistema Nervioso Central la acumulación de placas y ovillos neurofibrilares formados por proteínas específicas (beta-amiloide y tau), lo que conduce a la neurodegeneración. En estos contextos, la neuroinflamación no es solo un efecto secundario de estas placas y ovillos, sino que puede contribuir a la progresión de la enfermedad.

Alzheimer y neuroinflamación: qué fue lo que descubrieron los científicos sobre el receptor P2X7

El equipo investigador estudió el receptor P2X7, una estructura presente en células que participan de la respuesta inmunitaria del cerebro. Cuando se activa, puede desencadenar procesos que favorecen la liberación de sustancias asociadas con la inflamación.

Para analizar este mecanismo, los científicos utilizaron células humanas similares a la microglía, que cumplen funciones vinculadas con el sistema inmunitario del cerebro. También trabajaron con cortes de tejido cerebral humano obtenidos durante procedimientos de neurocirugía.

Avance contra el Alzheimer: científicos identificaron la señal que podría ayudar a frenar la inflamación cerebral. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Los investigadores observaron que la activación del receptor P2X7 aumentaba la liberación de dos citocinas proinflamatorias, la interleucina-1 beta (IL-1β) y la interleucina-18 (IL-18). Al bloquear el receptor mediante antagonistas selectivos, el equipo logró reducir significativamente la respuesta inflamatoria en el tejido cerebral humano.

Cómo funciona la señal que podría ayudar a frenar la inflamación cerebral

La investigación se concentró en la microglía, un tipo de célula que cumple un papel fundamental en la defensa y el mantenimiento del tejido cerebral. Estas células responden ante señales de daño y pueden activar mecanismos inflamatorios.

Para estudiar su comportamiento, los científicos desarrollaron células similares a la microglía a partir de monocitos humanos obtenidos de muestras de sangre. Este modelo permitió analizar cómo respondían ante distintas señales capaces de desencadenar inflamación.

Después de estudiar el receptor P2X7 en esas células, el equipo trasladó los experimentos al tejido cerebral humano obtenido durante neurocirugías. Allí, también comprobó que el bloqueo del receptor podía reducir la liberación de las sustancias proinflamatorias estudiadas.

El resultado aporta evidencia experimental sobre una vía que podría ser relevante a futuro para distintas enfermedades relacionadas con la neuroinflamación.

La siguiente etapa de la investigación, en este sentido, estaría orientada a desarrollar ensayos clínicos en pacientes con enfermedades neurodegenerativas y en pacientes con traumatismo craneoencefálico, para quienes no existen tratamientos farmacológicos eficaces que reduzcan la neuroinflamación y el daño resultante.