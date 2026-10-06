La lengua de suegra es una de las plantas más elegidas para decorar el hogar no solo por su estética visual y su fácil mantenimiento, sino también por sus beneficios energéticos. Según el Feng Shui, es una planta perfecta para atraer dinero, prosperidad y buena energía.

Ahora bien, para aprovechar al máximo sus beneficios, es importante elegir un espacio adecuado para que pueda crecer y desarrollarse. En ese sentido, desde Architectural Digest explican cuáles son los lugares más recomendados para colocarla y cuáles son aquellos donde, según el Feng Shui, conviene evitar ubicarla.

¿Qué significa la lengua de suegra según el Feng Shui?

La lengua de suegra, cuyo nombre científico es Sansevieria, es una de las plantas que el Feng Shui relaciona con la protección y el equilibrio energético del hogar. Según esta tradición, la forma alargada y puntiaguda de sus hojas se vincula con una energía protectora, mientras que la planta también es valorada por su capacidad para purificar el aire.

Los 3 lugares de la casa donde colocar la lengua de suegra para atraer la buena suerte

Según el Feng Shui, hay tres ubicaciones que pueden ser especialmente favorables para la lengua de suegra. Una de ellas es cerca de la puerta principal, aunque se recomienda evitar colocarla justo enfrente de la entrada.

También puede ubicarse en el sector sureste del hogar, asociado dentro de esta tradición con la abundancia, la prosperidad y el dinero. En cambio, quienes buscan priorizar el bienestar y la salud pueden colocarla en el sector este de la vivienda.

Más allá de las creencias del Feng Shui, para que la planta se mantenga saludable es importante elegir un lugar con buena iluminación, preferentemente luz indirecta, y evitar el exceso de agua.

Sin embargo, no todos los espacios son considerados apropiados. La tradición recomienda evitar determinadas ubicaciones para mantener un equilibrio entre los distintos elementos que componen el ambiente.

Los lugares donde no conviene colocar la lengua de suegra

Uno de los espacios que el Feng Shui desaconseja para esta planta es la cocina. Según esta tradición, allí predomina el elemento fuego y la presencia de una planta con hojas puntiagudas podría generar un desequilibrio energético.

También se recomienda no colocar la Sansevieria directamente frente a la puerta de entrada. La explicación dentro del Feng Shui es que su ubicación podría interferir con el flujo de energía que ingresa al hogar.

Los lugares donde no conviene colocar la lengua de suegra.

Por qué recomiendan evitar la lengua de suegra en la sala

Aunque la sala suele ser uno de los espacios elegidos para colocar plantas, el Feng Shui plantea ciertas reservas respecto de la lengua de suegra. La explicación está relacionada con la presencia del elemento madera: las plantas representan este elemento y, al sumar demasiada presencia de madera en un mismo ambiente, podría perderse el equilibrio entre las distintas energías.

Además, sus hojas rígidas y puntiagudas son consideradas una característica que puede generar una energía más intensa. Por este motivo, algunas recomendaciones de Feng Shui sugieren optar por otros ambientes para esta especie.

Desde una perspectiva práctica, sin embargo, la Sansevieria puede crecer dentro de distintos sectores de la vivienda siempre que tenga las condiciones necesarias para desarrollarse.

¿Se puede poner la lengua de suegra en el baño?

El baño tampoco aparece entre los lugares más recomendados para la Sansevieria. Más allá de las creencias del Feng Shui, existen razones relacionadas con el cuidado de la planta que pueden explicar esta recomendación.

La lengua de suegra necesita poca cantidad de agua y tolera mejor los períodos de sequía que el exceso de humedad. Por eso, un baño con humedad constante y poca ventilación puede favorecer problemas en sus raíces y hojas si el sustrato permanece demasiado mojado.

La iluminación también es importante. Si bien la Sansevieria puede sobrevivir con poca luz, para crecer en mejores condiciones necesita recibir luz, preferentemente indirecta. Un baño oscuro y con escasa ventilación, por lo tanto, no siempre ofrece el ambiente más favorable.

¿Por qué no recomiendan la lengua de suegra en el lugar de trabajo?

Según el Feng Shui, tampoco sería conveniente colocar esta planta en un escritorio o espacio de trabajo. La razón está nuevamente relacionada con la forma de sus hojas, que son rígidas, verticales y puntiagudas y pueden asociarse con una energía considerada demasiado intensa.

Dentro de esta tradición, esa característica podría generar tensión, dudas o sensación de estancamiento en un ambiente destinado a trabajar y desarrollar la creatividad. Algunas interpretaciones incluso relacionan las hojas puntiagudas con conflictos o discusiones.