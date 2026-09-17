Los expertos coinciden | Quitar los dispositivos electrónicos de la mesita de noche: para qué sirve y por qué lo recomiendan (foto: ChatGPT)

Si bien la mesita de noche suele convertirse en un punto de acumulación de objetos como móviles, cargadores, relojes u otros aparatos, el Feng Shui propone un cambio de hábito: despejar este espacio para generar una estancia más ordenada, serena y orientada al descanso.

Según esta corriente filosófica china, reducir la cantidad de elementos alrededor de la cama puede ayudar a crear un ambiente visualmente más tranquilo. Por este motivo, recomienda reservar la mesita de noche únicamente para aquellos objetos que resulten necesarios y evitar la presencia constante de dispositivos electrónicos.

Por qué recomiendan retirar los dispositivos electrónicos de la mesita de noche

El Feng Shui concibe el hogar como un espacio cuya distribución puede influir en la sensación de equilibrio y bienestar de sus habitantes. Desde esta perspectiva, el dormitorio constituye un ambiente especialmente importante, ya que se relaciona con el descanso, la intimidad y la recuperación de energía. Por eso, mantener despejada la zona más próxima a la cama adquiere un valor simbólico.

Uno de los aspectos fundamentales de esta corriente de pensamiento consiste en cuidar la energía de la vivienda a través del orden, la distribución y la elección del lugar en el que se ubican los diferentes elementos de cada estancia.

En este sentido, los dispositivos electrónicos representan objetos asociados a la actividad, la comunicación y los estímulos constantes. Por ese motivo, el Feng Shui recomienda alejarlos del espacio destinado al descanso y reducir su presencia visual alrededor de la cama.

Además, los cables, cargadores y aparatos acumulados pueden generar una sensación de desorden que contradice uno de los principios centrales de esta filosofía, que consiste en favorecer ambientes sencillos, equilibrados y libres de elementos innecesarios.

Qué ventajas tiene despejar la mesita de noche, según el Feng Shui

La principal ventaja que propone el Feng Shui es crear un entorno relajado y sereno. Una mesa cubierta de cables, pantallas y dispositivos puede transmitir una sensación de actividad permanente, mientras que una superficie despejada favorece un ambiente visualmente más tranquilo y ordenado.

De la misma manera, apartar el móvil de la cama puede favorecer una rutina de desconexión digital que permita reducir el uso de pantallas durante las últimas horas de la noche y evitar la revisión constante de notificaciones. El objetivo es establecer una separación más clara entre el espacio destinado al descanso y las actividades digitales.

El Feng Shui propone sustituir la acumulación de objetos en la mesita de noche por pocos elementos funcionales y decorativos. Esta corriente suele asociarse con la incorporación de materiales naturales y objetos sencillos que contribuyan a mantener una estética ordenada y armoniosa.

Esto no significa que la mesita de noche deba permanecer completamente vacía, sino que se recomienda evitar la acumulación excesiva y conservar únicamente aquellos elementos que resulten útiles o que contribuyan a generar una sensación de calma.

Los expertos coinciden | Quitar los dispositivos electrónicos de la mesita de noche: para qué sirve y por qué lo recomiendan (foto: Freepik) Freepik

Cómo implementar este cambio en el dormitorio

El primer paso consiste en revisar todos los objetos que se encuentran habitualmente sobre la mesita de noche y retirar aquellos que no sean necesarios durante las horas de descanso. Cargadores, auriculares, tablets y otros dispositivos pueden trasladarse a otro sector del dormitorio o incluso a una estancia diferente.

También se puede limitar el espacio a unos pocos elementos, debido a que la intención no es eliminar por completo la funcionalidad de la mesita, sino evitar que se transforme en un espacio de acumulación excesiva.

En el caso del móvil, el Feng Shui recomienda mantenerlo alejado de la cama siempre que sea posible. Una alternativa consiste en dejarlo sobre otro mueble o utilizar un despertador independiente para reducir la necesidad de tener el teléfono al alcance de la mano durante toda la noche.

Este hábito sencillo no requiere realizar grandes modificaciones en el dormitorio, sino introducir pequeños cambios en la organización cotidiana. De esta forma, mantener la mesita de noche despejada de dispositivos electrónicos contribuye a crear un espacio más ordenado y equilibrado.