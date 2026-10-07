La llegada del Cyber Monday, el Black Friday y las fiestas de fin de año podría impulsar la contratación de personal en distintos sectores.

En este contexto, Randstad, la multinacional de recursos humanos, anunció que prevé concretar más de 2.000 incorporaciones durante el último tramo de 2026 para cubrir el pico estacional de ventas.

Las incorporaciones incluirían tanto puestos permanentes como temporarios y se distribuyen entre logística, comercio electrónico, retail, consumo masivo, hotelería, eventos y gastronomía.

Actualmente, la compañía mantiene cerca de 600 búsquedas abiertas.

Qué puestos busca cubrir Randstad

A partir de la información difundida por Randstad, las búsquedas se enfocarían en logística y distribución, aunque también habría oportunidades en retail, consumo masivo y gastronomía.

La mayor parte de las incorporaciones estarían relacionada con el movimiento de mercadería y el crecimiento del comercio electrónico durante los meses de mayor consumo.

1. Pickers y packers

Son dos de los perfiles más buscados para las operaciones de e-commerce.

Los pickers se encargan de recolectar los productos dentro de los depósitos según las órdenes de compra. Los packers, en cambio, verifican los pedidos y realizan el empaquetado antes del despacho.

2. Operarios de depósito

Estos trabajadores participan en distintas etapas de la cadena logística: recepción, almacenamiento, preparación y despacho de mercadería.

Según estima la compañía, la mayor actividad comercial durante el cierre del año genera una demanda adicional de estos perfiles; con más enfoque en los centros de distribución, empresas logísticas y grandes superficies comerciales.

3. Clarkistas y conductores de autoelevador

Son los trabajadores con especialización en el manejo de montacargas y autoelevadores.

Su tarea consiste en cargar, descargar y trasladar mercadería dentro de depósitos y centros logísticos.

4. Planificadores de ruteo

Estos perfiles tienen la tarea de diseñar y optimizar recorridos de distribución.

Para hacerlo, analizan datos, variables geográficas y condiciones operativas con el objetivo de reducir costos y mejorar los tiempos de entrega.

5. Distribuidores domiciliarios

El último eslabón también concentra oportunidades laborales. Los distribuidores se encargan de llevar envíos, correspondencia y encomiendas hasta el consumidor final.

La utilización de aplicaciones de ruteo permite organizar los recorridos y optimizar los tiempos de entrega.

Retail y consumo masivo: cuáles son los puestos que más se buscan

Randstad prevé cubrir más de 2.000 puestos de trabajo durante el último tramo de 2026. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Randstad también prevé incorporaciones en locales comerciales, supermercados, cadenas de retail y empresas de consumo masivo.

Entre los perfiles requeridos aparecen vendedores, repositores, preventistas y cajeros.

Vendedores de salón

Las empresas buscan personal para atender a los clientes, asesorarlos y concretar ventas durante uno de los períodos de mayor movimiento comercial del año.

Randstad prevé más de 300 ingresos para vendedores de salón, especialistas de moda, supervisores, store managers y cajeros, entre otros perfiles relacionados al retail.

Repositores

Los repositores tienen como función garantizar que los productos estén correctamente exhibidos y disponibles en las góndolas y puntos de venta.

Son perfiles más demandados por supermercados y grandes tiendas.

Preventistas

Los preventistas visitan comercios para tomar pedidos y mantener el vínculo con los clientes de empresas de consumo masivo.

La compañía también prevé más de 200 vacantes entre preventistas, promovendedores y repositores para empresas de consumo masivo y retail.

Cajeros

El aumento del movimiento comercial durante las fiestas también incrementa la necesidad de personal para atención en caja y gestión de medios de pago.

Estos puestos aparecen entre las diez posiciones que Randstad identifica con mayor demanda durante el último tramo del año.

Gastronomía y hotelería: más oportunidades para fin de año

La temporada de fiestas y el comienzo de las vacaciones también generan movimiento en hoteles, restaurantes, salones y empresas de eventos.

Randstad estima cubrir más de 100 posiciones de camareros, además de otros perfiles operativos como bellboys, personal de áreas públicas, mucamas y bacheros.

Estas incorporaciones estarían relacionadas con el aumento de la actividad durante los eventos de cierre de año y el inicio de la temporada de verano.

Trabajo temporario o permanente: qué tener en cuenta

Hay que tener en cuenta que las 2.000 incorporaciones previstas para el último tramo del año no corresponden exclusivamente a puestos permanentes.

Randstad contempla tanto oportunidades temporarias , destinadas a reforzar las dotaciones durante los períodos de mayor actividad comercial, como posiciones permanentes que responden a necesidades de contratación de las empresas.

Antes de postularse hay que revisar las condiciones de cada búsqueda y verificar si se trata de una incorporación temporaria o efectiva, además de los requisitos, horarios, ubicación y tareas correspondientes.

Cómo postularse a los puestos de trabajo

Las personas interesadas en acceder a estas oportunidades pueden consultar las búsquedas disponibles a través de la plataforma de empleo de Randstad.

En el sitio web es posible revisar las vacantes activas y encontrar propuestas de acuerdo con el perfil, la experiencia y la ubicación del candidato.

Para encontrar una oportunidad acorde al perfil, los candidatos pueden revisar las distintas vacantes publicadas y prestar atención a los requisitos específicos de cada puesto, ya que pueden variar según la empresa contratante, las tareas a realizar y el tipo de incorporación.