No recordar lo que se sueña al dormir suele parecer un detalle menor. Sin embargo, un estudio internacional reciente abre una nueva línea de alerta temprana sobre la enfermedad de Alzheimer. La investigación detectó que la falta de recuerdo de los sueños se asocia con cambios biológicos en el cerebro que aparecen en las primeras etapas de esta patología neurodegenerativa. El trabajo se publicó en la revista científica Alzheimer’s & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring y contó con la participación de la Fundación Reina Sofía y el Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas (CIEN). Los resultados se basan en el seguimiento de personas mayores sin deterioro cognitivo, lo que refuerza su valor como posible señal precoz. La investigación analizó a 1.049 adultos mayores que no presentaban problemas de memoria al inicio del seguimiento. A lo largo del estudio, los científicos observaron que quienes no recordaban sus sueños mostraban con mayor frecuencia biomarcadores relacionados con el Alzheimer. Entre los indicadores más relevantes aparecieron niveles elevados de la proteína tau en sangre, una de las principales señales biológicas de la enfermedad, y la presencia del gen APOE ε4, considerado el mayor factor genético de riesgo para desarrollar Alzheimer. Lo llamativo es que esta relación no dependió del desempeño en los tests cognitivos clásicos. Es decir, las personas podían rendir bien en pruebas de memoria y aun así mostrar estos cambios cerebrales tempranos. El estudio no se limitó a una foto del momento. El equipo científico realizó un seguimiento que se extendió hasta diez años. Durante ese período, las personas que no recordaban sus sueños al comienzo del trabajo mostraron un deterioro cognitivo más rápido y una mayor probabilidad de desarrollar demencia. Este punto resulta clave para la investigación médica, ya que la detección temprana del Alzheimer es uno de los grandes desafíos actuales. La enfermedad suele diagnosticarse cuando el daño cerebral ya avanza de forma significativa. Los datos analizados surgen del Proyecto Vallecas, una iniciativa impulsada por el CIEN con financiamiento de la Fundación Reina Sofía. Desde hace más de una década, este programa sigue a una cohorte de adultos mayores sin deterioro cognitivo. Los participantes se someten de forma periódica a evaluaciones neuropsicológicas, análisis de sangre y estudios de neuroimagen, como resonancias magnéticas. El objetivo es detectar señales tempranas que permitan anticipar el desarrollo del Alzheimer antes de la aparición de los síntomas clásicos. Gracias a este enfoque a largo plazo, los investigadores pudieron identificar patrones sutiles que suelen pasar desapercibidos en la práctica clínica cotidiana. Los científicos plantean que la dificultad para recordar los sueños no se debe a un problema de memoria en sí. La explicación apunta a alteraciones en la llamada red neuronal por defecto, un sistema cerebral que participa en la generación del contenido mental espontáneo, incluidos los sueños. Esta red se ve afectada en las fases iniciales del Alzheimer. Por ese motivo, la pérdida del recuerdo onírico podría reflejar un cambio aún más temprano que los fallos de memoria tradicionales. Desde esta mirada, el problema no está en recordar lo que se soñó, sino en cómo el cerebro genera ese contenido durante el descanso. “El estudio muestra que un aspecto cotidiano como el recuerdo de los sueños se relaciona con procesos cerebrales muy tempranos del Alzheimer”, explicó Pascual Sánchez-Juan, director científico del CIEN y autor principal del trabajo. El especialista aclaró que este hallazgo no permite diagnosticar la enfermedad, pero sí ofrece una pista relevante para avanzar en la detección precoz, un campo central en la investigación neurológica actual.