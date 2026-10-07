Algunos barrios de Capital Federal destacan por su arquitectura histórica, mientras otros sorprenden por su tranquilidad barrial o sus comercios. Sin embargo, la inseguridad se mantiene como una problemática recurrente en la rutina de las grandes ciudades.

Un relevamiento del Gobierno de la Ciudad presentó los datos del Mapa del Delito y detalló la realidad en Buenos Aires. En este informe elaborado por la Secretaría de Seguridad porteña, se analizaron los homicidios, los robos y la actividad delictiva. Así, las autoridades identificaron las zonas con mayores índices de riesgo en todo el territorio porteño.

Cuáles son los barrios más inseguros según el Gobierno porteño

El informe oficial detalló que el barrio de Balvanera lidera las estadísticas de robos y hurtos con más de ocho mil casos registrados. Por su parte, Barracas figura con el mayor número de homicidios dolosos, mientras que Villa Lugano encabeza el podio por robo de automotores. Mientras tanto, la Comuna 6 con Caballito concentró la mayor cantidad de ilícitos cometidos bajo la modalidad de motochorros.

Los datos del informe

Robos y hurtos generales: el barrio que encabezó el podio con la mayor cantidad de hechos fue Balvanera (superando los 8.000 casos), seguido por Palermo.

Homicidios dolosos: el barrio con más casos registrados fue Barracas (Comuna 4) con 17 crímenes, seguido por Retiro (Comuna 1) con 14 casos.

Robo de automotores: el índice más alto se concentró en Villa Lugano (Comuna 8) con 451 vehículos robados, seguido por Flores.

Modalidad motochorros: el mayor número de ilícitos se registró en Caballito (Comuna 6) con 580 casos.

En el otro extremo, las estadísticas oficiales señalan a Puerto Madero como la zona más segura frente a la mayoría de los delitos. Además, varios barrios de la zona oeste y norte no registraron homicidios durante el período relevado por la Secretaría de Seguridad.

Cuáles son los barrios más cool del mundo en Buenos Aires

A la par de las mediciones sobre inseguridad, la prestigiosa publicación internacional Time Out elabora de forma anual un ranking de los barrios más cool del planeta. En su relevamiento más reciente, los editores destacaron a un corredor no oficial bautizado como “Chacagiales”. Esta área engloba el límite cultural entre Chacarita y Colegiales, dos sectores con un encanto único en Capital Federal.

El informe ponderó aspectos clave como la gastronomía, la vida nocturna, los negocios independientes y la comunidad local. Así, esta zona porteña logró posicionarse en el puesto 22 global, rodeada de capitales internacionales como Seúl, Tokio y Roma. Sin embargo, el artículo remarca que Chacagiales no representa un nuevo barrio administrativo, sino una zona de transición viva y en crecimiento.