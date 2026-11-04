PAMI | Dejarán de darle medicamentos gratis a los afiliados que cobren este monto o más y excedan los límites del subsidio social

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece la cobertura del 100% de los medicamentos, es decir, el subsidio social a quienes por razones sociales no pueden afrontar los gastos de los medicamentos en tratamientos de enfermedades crónicas y agudas.

Sin embargo, uno de los requisitos para acceder a la gratuitidad de 4, 6 o más de 6 medicamentos, la obra social de los jubilados y pensionados exige que el afiliado no supere 1,5 del haber mínimo previsional como ingreso mensual .

Dejarán de darle medicamentos gratis a los afiliados que cobren este monto o más y excedan los límites del subsidio social

Según la Resolución 304/2026 publicada en el Boletín Oficial, el haber mínimo garantizado a partir de noviembre de 2026 es de $444.158,46.

Esto quiere decir que, las personas que superen $666.237,69 (un haber mínimo previsional y medio) como ingreso mensual, no podrán acceder al subsidio social que ofrece PAMI.

Cabe destacar que en los hogares donde el afiliado o un miembro del grupo conviviente sea titular de Certificado Único de Discapacidad (CUD) los ingresos deben ser menores a 3 haberes mínimos previsionales, es decir, $1.332.475,38.

PAMI | Dejarán de darle medicamentos gratis a los afiliados que cobren este monto o más y excedan los límites del subsidio social. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuáles son los requisitos para acceder al subsidio social en PAMI

Además de los ingresos mensuales de 1,5 del haber mínimo provisional, el afiliado de PAMI debe contar con los siguientes requisitos para acceder al subsidio social:

No estar afiliado a medicina prepaga .

No poseer más de un inmueble .

No poseer aeronaves ni embarcaciones de lujo.

No poseer vehículo con menos de diez años de antigüedad, salvo hogares donde el afiliado o un miembro del grupo conviviente es titular de Certificado Único de Discapacidad (CUD).

No ser titular de activos societarios que evidencien capacidad económica plena.

En conclusión, los afiliados que estén bajo el subsidio social en PAMI o tengan interés en realizar el trámite para acceder al 100% de la cobertura de los medicamentos deberán tener esta información en cuenta para cumplir con los requisitos que exige la obra social.