Atención jubilados: PAMI renovó su listado de hospitales en donde atenderse gratis en junio de 2026.

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El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) renovó su listado oficial de hospitales y clínicas propias para junio de 2026, una red de centros de salud que ofrece atención gratuita, especializada y sin copagos para más de cinco millones de afiliados en toda la Argentina.

Estos establecimientos funcionan con tecnología de última generación y equipos médicos capacitados en el cuidado de adultos mayores, garantizando un servicio integral y accesible.

PAMI renovó su listado de hospitales en donde atenderse gratis en junio de 2026

El PAMI confirmó la siguiente lista oficial de centros médicos disponibles en junio de 2026:

Hospital Bernardo A. Houssay (Mar del Plata): Centro de referencia regional en alta complejidad. Servicios de guardia 24 horas, internación, consultorios externos y diagnóstico por imágenes.

Unidad Asistencial Dr. César Milstein (San Cristóbal, Ciudad de Buenos Aires): Es un hospital universitario que combina atención médica, docencia e investigación. Presta guardia 24 horas, internación y estudios de diagnóstico.

Policlínico PAMI I (Rosario): Especializado en atención integral para personas mayores. Brinda internación, guardia y atención ambulatoria.

Policlínico PAMI II (Rosario): Centro de apoyo complementario al PAMI I. Ofrece servicios de atención ambulatoria y estudios especializados.

Hospital del Bicentenario (Ituzaingó): Con cobertura estratégica en el oeste del Conurbano. Brinda internación, guardia 24 horas, consultorios externos y diagnóstico por imágenes.

Hospital PAMI (Hurlingham) : Hospital equipado con tecnología moderna para resolver patologías de alta complejidad.

Clínica PAMI (Lanús): Brinda atención integral con profesionales especializados en salud para personas mayores.

Entre los hospitales propios de PAMI, los más completos son la Unidad Asistencial Dr. César Milstein, Hospital Bernardo Houssay, Hospital del Bicentenario, Hospital PAMI Hurlingham y Clínica PAMI Lanús.

Servicios gratuitos que ofrece PAMI en sus hospitales

Los hospitales y clínicas del PAMI brindan:

Guardia médica 24 horas.

Consultorios externos.

Estudios y diagnósticos por imágenes.

Oftalmología.

Tratamientos oncológicos.

Acceso a medicamentos gratuitos.

Toda la atención es sin copagos, lo que convierte esta red en una de las más completas del país para la atención de personas mayores.

Cómo sacar turnos en los hospitales PAMI

Para la mayoría de los centros es obligatorio contar con una Orden Médica Electrónica (OME) emitida por el médico de cabecera o especialista del afiliado.

Una vez cargada en el sistema, se puede gestionar el turno de manera digital o presencial según cada establecimiento.