Jubilados deberán contar con este requisito indispensable si quieren acceder a prestaciones médicas.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) confirmó que comenzó a aplicar un sistema más estricto y riguroso para la utilización de la plataforma online Mi PAMI: jubilados y pensionados deberán validar su identidad.

Jubilados deberán contar con este requisito indispensable

Para utilizar los servicios digitales, los jubilados y pensionados deberán validar los siguientes datos a través de una cuenta activa en Mi PAMI:

Validar el correo electrónico .

Registrar un número de celular actualizado.

Confirmar la identidad con datos personales coincidentes.

Crear una contraseña segura.

Es importante que el afiliado realice estas validaciones no solo para utilizar Mi PAMI, sino porque también utiliza estos canales de comunicación ante cualquier eventualidad.

Entonces, tener estos datos actualizados será clave para resguardar los datos personales y recibir cualquier información de parte de PAMI como, por ejemplo, cambios de turno, recordatorios, entre muchos otros.

Otro punto importante es que mantener estos datos actualizados:

Evita fraudes y estafas .

Protege los datos personales y médicos.

Evitar que alguien use tu cuenta sin permiso.

Qué pasa si no validás la identidad

Restricciones o bloqueos en Mi PAMI

Dificultad para hacer trámites online : ver o usar recetas electrónicas, sacar turnos, acceder a la credencial digital, gestionar órdenes médicas.

Problemas para recuperar la cuenta si la perdés.

Bloqueos preventivos del sistema si detecta algo raro en tu acceso.

Cabe destacar que si no validás la identidad no te sacan el PAMI, no perdés cobertura médica y podés seguir atendiéndote. No obstante, es importante validar toda esta información para tener una sólida seguridad digital y un correcto uso de Mi PAMI.

Qué es Mi PAMI y para qué sirve

Mi PAMI es la plataforma digital del PAMI, que es la obra social de jubilados y pensionados en Argentina.

Es un portal web y app donde los afiliados pueden acceder a sus servicios de salud y trámites sin tener que ir personalmente a una oficina.

Sirve para:

Consultar tus turnos médicos.

Ver tus recetas electrónicas.

Buscar médicos, clínicas y farmacias.

Acceder a tu historia clínica digital.

También sirve para:

Ver los medicamentos recetados.

Saber qué cobertura tenés.

Consultar descuentos o programas especiales.

Y además tiene utilizada para realizar distintos trámites:

Solicitar o seguir trámites (subsidios, cambios de prestador, etc.).

Actualizar tus datos personales.

Cabe destacar que también sirve para descargar o mostrar la credencial digital del afiliado.