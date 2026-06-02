En esta noticia
- ¿Qué país ocupa el primer lugar en calidad de vida en América Latina, según Numbeo?
- ¿Qué hace de Uruguay uno de los mejores lugares para vivir en Latinoamérica?
- Top 10 países de América Latina según Numbeo el último año
- ¿Cómo se ubica Uruguay respecto del resto del mundo?
- Uruguay líder en calidad de vida por estabilidad y seguridad
Uruguay reafirmó su posición como líder en la región en lo que respecta a la calidad de vida, según con el último ranking del Numbeo Quality of Life Index, una base de datos colaborativa por demás consultada a nivel mundial sobre condiciones de vida.
La nación rioplatense no solo ocupa el primer lugar en América Latina, sino que también supera a países considerados potencias globales, como China, situándose en los mejores puestos a nivel internacional.
¿Qué país ocupa el primer lugar en calidad de vida en América Latina, según Numbeo?
El ranking mide nueve variables como poder adquisitivo, seguridad, sanidad, costo de vida, tráfico y tiempos de traslado, contaminación, clima, vivienda y calidad del entorno urbano.
De acuerdo con el informe Numbeo publicado en 2025, Uruguay ocupa el primer puesto regional con un índice de 139,81, una puntuación que se destaca ampliamente frente al resto de los países latinoamericanos evaluados.
En ese conjunto, Uruguay logra un rendimiento equilibrado que le permite mantenerse como referencia regional.
¿Qué hace de Uruguay uno de los mejores lugares para vivir en Latinoamérica?
El país se distingue por:
- Estabilidad política y social, muy superior a la media latinoamericana.
- Bajos índices de criminalidad en comparación con la región.
- Sistema de salud accesible y con buenos niveles de cobertura.
- Entorno ambiental favorable, con un clima moderado y menor contaminación.
- Servicios urbanos eficientes y una infraestructura en constante mejora.
Top 10 países de América Latina según Numbeo el último año
Según Numbeo, así quedó conformado el top regional:
- Uruguay
- Costa Rica
- Ecuador
- México
- Panamá
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Chile
¿Cómo se ubica Uruguay respecto del resto del mundo?
Uruguay no solo se posiciona en el ranking regional, sino que también se encuentra en el Top 50 a nivel mundial, coexistiendo con naciones desarrolladas tales como:
- Luxemburgo
- Países Bajos
- Dinamarca
- Suiza
- Finlandia
- Nueva Zelanda
- Australia
- Estados Unidos
- Japón
Uruguay líder en calidad de vida por estabilidad y seguridad
Uruguay también recibe elogios por su educación, con un sistema que fomenta la inclusión y promueve la equidad. Este enfoque llevó a altos niveles de alfabetización y capacitación profesional.
Diversas organizaciones internacionales reconocen el compromiso del país con el desarrollo sostenible. Iniciativas ambientales buscan conservar recursos naturales y promover energías limpias en toda la nación.
Más noticias de ranking
Noticias de tu interés
Mercados. Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del martes 2 de junio minuto a minuto
A cuánto está el dólar blue hoy martes 2 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.