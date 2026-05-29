Excelente noticia de PAMI: entregarán un beneficio único a todos los afiliados que cumplan este requisito.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) confirmó que sus afiliados podrán acceder a una silla de ruedas gratuita a través de un trámite simple que puede realizarse de manera online o presencial.

El beneficio está destinado a jubilados y pensionados que necesiten este elemento de movilidad por cuestiones de salud y cuenten con la documentación médica requerida. La prestación forma parte de la cobertura de equipamiento especial que brinda la obra social para mejorar la calidad de vida de sus afiliados.

Quiénes pueden pedir una silla de ruedas gratis en PAMI

Según detalló el organismo, el trámite puede ser realizado por:

La persona afiliada

Un familiar

Un apoderado

El médico tratante, si está habilitado en el sistema de Orden Médica Electrónica (OME)

Para acceder al beneficio, el afiliado debe contar con indicación médica que justifique la necesidad de una silla de ruedas acorde a su patología y condición física.

Qué documentación exige PAMI

PAMI explicó que el principal requisito es presentar una Orden Médica Electrónica. En caso de no contar con ese sistema, también se podrá iniciar el trámite con:

DNI

Orden médica manual emitida por médico de cabecera o especialista

Resumen de historia clínica

Datos de peso y talla del afiliado

El organismo aclaró que la documentación debe estar actualizada para evitar demoras en la aprobación.

PAMI otorgará sillas de ruedas a jubilados y pensionados.

Cómo hacer el trámite para obtener una silla de ruedas, paso a paso

La gestión puede realizarse desde la web oficial de PAMI utilizando una computadora, celular o tablet. Además, quienes tengan dificultades digitales también podrán acercarse a una agencia con turno previo.

El paso a paso es el siguiente:

Ingresar al portal oficial de PAMI

Buscar la sección “Silla de ruedas”

Cargar la documentación solicitada

Enviar la orden médica y la historia clínica

Esperar la evaluación del organismo

En algunos casos, si el médico ya emitió la Orden Médica Electrónica, el afiliado no necesita realizar gestiones adicionales.

Qué otros elementos entrega gratis PAMI

Además de sillas de ruedas, la obra social mantiene programas de cobertura para otros productos médicos y de asistencia destinados a jubilados y pensionados.

Entre ellos aparecen:

Colchones antiescaras

Andadores

Bastones

Elementos de apoyo para movilidad

Medicamentos con cobertura especial

PAMI cuenta actualmente con más de cinco millones de afiliados en todo el país y continúa ampliando la digitalización de sus trámites para agilizar la atención y reducir gestiones presenciales.