Tras años de historia, cierra una de las fábricas más importantes del país y dejó sin trabajo a más de 100 personas.

Confirmado y oficial | El Gobierno decretó feriado para el lunes 15 de junio y habrá un fin de semana largo en todo el país

Aserradero Linor SRL, una de las fábricas de pallets de madera más importantes del interior del país cerró sus puertas de forma definitiva. La planta, ubicada en Azara, Misiones, funcionó durante décadas y se convirtió en uno de los principales empleadores de la zona.

El cierre dejó a 130 trabajadores sin empleo de un día para el otro, en una localidad donde las fuentes de trabajo industrial son escasas.

Por qué cerraron y qué reclaman los empleados

Ante el anuncio del cierre, los trabajadores iniciaron una vigilia en la planta para evitar el retiro de maquinaria.

Según denunciaron, la empresa comenzó a sacar equipos del establecimiento sin haber abonado los salarios adeudados ni las indemnizaciones correspondientes.

Trabajadores continúan en protestas con el aserradero de Linor SRL. Archivo.

Los reclamos centrales de los empleados son tres:

Cobro de sueldos atrasados

Pago de indemnizaciones según lo establece la ley

Que se frene el retiro de maquinaria hasta que se regularice la situación

Los trabajadores advirtieron que, si se llevan los equipos, la empresa podría vaciarse sin responder por las deudas laborales . Por eso la vigilia se mantiene activa.

En tanto, la continuidad de la empresa se produjo en un contexto crítico con:

Deuda fiscal de $500 millones.

Cuentas embargadas.

Salarios impagos.

Caída de la demanda.

Aumento de costos fijos.

Qué pasará con los 130 empleados

La situación de los trabajadores es crítica. Azara es un municipio pequeño, con economía fuertemente ligada a la actividad forestal y maderera, y esta fábrica era uno de los mayores empleadores privados de la región.

Sin acuerdo a la vista y con los salarios sin cobrar, muchas familias quedaron en una posición de extrema vulnerabilidad económica.

El caso puso en alerta a los sindicatos del sector maderero de Misiones, que siguen de cerca las negociaciones y evalúan medidas de fuerza en caso de que la empresa no cumpla con sus obligaciones legales.

Por ahora, la vigilia continúa y los trabajadores esperan una respuesta concreta antes de que la situación se agrave.