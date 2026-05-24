El PAMI confirmó que continuará durante junio con la entrega gratuita de distintos productos y prestaciones destinadas a jubilados y pensionados afiliados a la obra social. El programa incluye elementos de asistencia médica, higiene y movilidad que pueden solicitarse mediante trámites digitales o de forma presencial.

Con más de cinco millones de afiliados en todo el país, el organismo mantiene un sistema que permite iniciar las gestiones desde la plataforma oficial “Mi PAMI”, aunque también habilita que familiares, médicos o apoderados realicen el trámite correspondiente. En la mayoría de los casos se requiere una Orden Médica Electrónica (OME).

Los 5 productos gratuitos que entrega PAMI en junio

El esquema de beneficios contempla distintos elementos destinados a mejorar la calidad de vida de afiliados con problemas de movilidad o necesidades médicas específicas.

Colchón antiescaras

PAMI entrega colchones antiescaras para afiliados que permanecen muchas horas en cama o presentan inmovilidad prolongada. El objetivo es prevenir lesiones y mejorar el descanso diario.

Inodoro portátil

También se puede solicitar un inodoro portátil gratuito para personas con dificultades de movilidad dentro del hogar. El beneficio busca reducir riesgos de caídas y mejorar la autonomía de los jubilados.

Trapecio para camas

El organismo además ofrece trapecios para camas, dispositivos de apoyo que ayudan a los pacientes a cambiar de posición o incorporarse sin asistencia permanente.

Anteojos recetados

Uno de los beneficios más utilizados es la cobertura del 100% para anteojos recetados, incluyendo armazón y cristales sin costo adicional. Los afiliados pueden acceder hasta a dos pares por año en ópticas adheridas.

Pañales para adultos

El programa de Higiénicos Absorbentes Descartables entrega pañales gratuitos a domicilio todos los meses. Según la receta médica, el afiliado puede recibir 30, 60 o 90 unidades.

El organismo mantiene un sistema que permite iniciar las gestiones desde la plataforma oficial “Mi PAMI”

Qué documentación pide PAMI

Para acceder a la mayoría de estos beneficios, los afiliados deben presentar:

DNI.

Credencial de afiliación.

Receta electrónica vigente.

Y Orden Médica Electrónica en los casos requeridos.

PAMI aclaró que las entregas suelen realizarse dentro de los 30 días posteriores a la última provisión realizada. Además, cualquier persona mayor de 18 años puede recibir el pedido en el domicilio declarado.

Medicamentos gratis y descuentos especiales

Además de los productos médicos y de asistencia, PAMI mantiene vigente su programa de medicamentos gratuitos y descuentos para jubilados mayores de 60 años afiliados a la obra social.

La cobertura total alcanza tratamientos para:

Diabetes.

Cáncer.

VIH.

Hepatitis B y C.

Trasplantes.

Artritis reumatoidea.

Insuficiencia renal crónica.

Hemofilia.

Y otras patologías complejas.

Además, el organismo aplica descuentos del 50% al 80% para enfermedades crónicas y del 40% para medicamentos de uso eventual.

Cómo hacer el trámite en Mi PAMI

Los afiliados que quieran iniciar gestiones digitales deben ingresar a la plataforma oficial de “Mi PAMI”.

El procedimiento incluye: