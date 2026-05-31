PAMI anunció una transformación en su modelo de atención médica que impactará en millones de jubilados y pensionados de todo el país. La iniciativa incorpora un sistema basado en centros de referencia, con el objetivo de simplificar el acceso a consultas, estudios, tratamientos e internaciones dentro de una misma red asistencial.

La medida forma parte de una reorganización del circuito sanitario y apunta a mejorar la experiencia de los afiliados, especialmente en aquellas especialidades donde suelen registrarse mayores tiempos de espera.

Cómo funcionará el nuevo sistema de PAMI

El nuevo esquema buscará concentrar gran parte de la atención médica de los afiliados en centros de referencia especialmente seleccionados dentro de la red prestacional.

La idea es que el paciente pueda realizar en un mismo ámbito la consulta con especialistas, los estudios complementarios y, en caso de ser necesario, los tratamientos o internaciones correspondientes.

De esta manera, se pretende evitar que los afiliados deban trasladarse entre distintos establecimientos para completar cada etapa de su atención médica.

Cuáles son los beneficios para los afiliados

Desde la obra social explicaron que la implementación tiene varios objetivos vinculados a la mejora del servicio.

Entre ellos se destacan:

Reducir los tiempos de espera para acceder a determinadas prestaciones.

Disminuir los traslados entre distintos centros médicos.

Facilitar el seguimiento de cada paciente.

Mejorar la coordinación entre profesionales de la salud.

Agilizar diagnósticos y tratamientos.

Atención jubilados | PAMI habilitó una nueva función que cambia la atención médica para millones de afiliados Fuente: Shutterstock

El sistema busca brindar una atención más integrada y ordenada, especialmente para personas que requieren controles frecuentes o tratamientos complejos.

¿Será obligatorio atenderse en los centros de referencia?

No. PAMI aclaró que la utilización de estos espacios tendrá carácter orientativo.

Los afiliados seguirán conservando la posibilidad de elegir cualquier profesional o institución que forme parte de la cartilla médica vigente.

El nuevo modelo ofrecerá un recorrido sugerido para facilitar el acceso prioritario a determinadas prestaciones, pero no limitará la libertad de elección de los beneficiarios.

Qué especialidades estarán incluidas

La primera etapa de implementación abarcará algunas de las áreas con mayor demanda dentro de la obra social.

Entre ellas figuran:

Cardiología.

Traumatología.

Oftalmología.

Diagnóstico por imágenes.

Estudios de alta complejidad.

Consultas con especialistas.

Internaciones.

La selección responde a la necesidad de optimizar servicios donde habitualmente se registran mayores demoras para conseguir turnos.

Cuándo comenzará a aplicarse

La transición hacia el nuevo sistema se realizará de manera gradual.

Según informó PAMI, la implementación se desarrollará durante los próximos 60 días para permitir la adaptación de prestadores, centros médicos y afiliados en las distintas regiones del país.

De esta manera, la obra social busca avanzar hacia un esquema de atención más coordinado y eficiente, con foco en mejorar el acceso a la salud para millones de jubilados y pensionados.