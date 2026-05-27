Construyen una nueva estación de trenes en el aeropuerto que lo enlazará con líneas de toda la ciudad. Fuente: AENA.

El Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat se encuentra en proceso de establecer una conexión ferroviaria más eficiente y directa. En la actualidad, se está llevando a cabo la construcción de una nueva estación de trenes que facilitará su vinculación con toda la ciudad de Barcelona.

En este momento, se desarrolla un proyecto ejecutado por ADIF en las terminales T1 y T2, que se encuentra en su fase final de obras y promete reducir de manera significativa los tiempos de viaje desde el centro de Barcelona y la red de Rodalies.

Edifican una estación de trenes en el aeropuerto que lo enlazará con líneas de toda la ciudad (foto: archivo).

Cómo será la nueva estación de tren en el aeropuerto

El recorrido se inicia en la línea convencional Barcelona-Vilanova y se dirige directamente a las estaciones subterráneas en la T1 (principal) y la T2 (intermedia), con una conexión futura a la Línea 9 del Metro en T2.

Esta infraestructura es parte del plan Transformem Rodalies y tiene como objetivo integrar el aeropuerto en la red metropolitana mediante servicios directos de tren, mejorando así la intermodalidad y la movilidad diaria.

El proyecto contempla un trazado de doble vía con una longitud total de 5,2 km, de los cuales 4,3 km corresponden a un túnel soterrado bajo las pistas del aeropuerto, el cual ha sido excavado en gran medida mediante el uso de tuneladora en la primera fase.

Edifican una estación de trenes en el aeropuerto que lo enlazará con líneas de toda la ciudad (foto: archivo).

Beneficios de la nueva conexión en Barcelona

Una de las principales ventajas es la reducción notable de los tiempos de desplazamiento. Se estima que el trayecto desde la estación de Sants hasta las terminales del aeropuerto será de aproximadamente 20 minutos, un tiempo muy competitivo que facilitará el acceso rápido desde el centro de Barcelona y otras zonas de la red de Rodalies.

Esto representa una mejora sustancial respecto a las opciones actuales, beneficiando a millones de pasajeros anuales: se prevé que más de 7 millones de viajeros al año utilizarán esta conexión .

Avance de las obras: estado actual y próximos pasos

El ministro de Transportes, Óscar Puente, realizó una visita reciente a las obras, enfatizando su relevancia estratégica. Aunque no se cuenta con una fecha precisa confirmada en la fuente principal, el avance indica que se aproxima la fase final para permitir servicios comerciales regulares, con pruebas y una posible entrada en funcionamiento hacia finales de 2026 o principios de 2027, de acuerdo con los progresos relacionados.

La segunda fase del proyecto ha alcanzado un 95% de ejecución, con una inversión cercana a los 80 millones de euros en esta etapa, dentro de un programa global que supera los 400 millones. Las tareas se centran ahora en: