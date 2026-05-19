El Ministro Hugo Aguilar Ortiz es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, discutirá este 19 de mayo las acciones de inconstitucionalidad 113/2023 y 118/2023, promovidas por senadores y diputados federales contra reformas relacionadas con la protección del espacio aéreo mexicano y la participación de las Fuerzas Armadas en esa materia.

El proyecto del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García analiza si existieron irregularidades durante la aprobación de las reformas a la Ley de Aeropuertos, Ley de Aviación Civil y otros ordenamientos. El documento señala que “corresponde el análisis del caso concreto” para determinar si hubo violaciones suficientes para invalidar el decreto.

Ministro Arístides Rodrigo Guerrero García. Suprema Corte

La Suprema Corte revisará cómo se aprobó la reforma en el Congreso

Uno de los puntos centrales del proyecto es la forma en que el Senado aprobó las reformas en abril de 2023, luego de que la sesión fuera trasladada a una sede alterna en Xicoténcatl tras protestas de legisladores de oposición por el bloqueo en la designación de comisionados del INAI.

El documento sostiene que “no existían las condiciones materiales para celebrar la sesión plenaria en el salón de sesiones”, debido a que varias personas senadoras “habían tomado la tribuna y buscaban impedir” el desarrollo de los trabajos legislativos. También concluye que el cambio de sede cumplió con los requisitos previstos en el Reglamento del Senado.

Lo que está en juego para el control del espacio aéreo mexicano

Las reformas impugnadas modificaron disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la Ley de Aeropuertos y la Ley de Aviación Civil, todas vinculadas con la protección del espacio aéreo nacional.

Si la Suprema Corte valida el decreto, el modelo impulsado por el gobierno federal para fortalecer la participación militar en tareas de vigilancia y control del espacio aéreo permanecerá intacto. En cambio, si se detectan vicios graves en el procedimiento legislativo, algunas normas podrían invalidarse parcial o totalmente.

Convocatoria y reclutaminto para las filas de la Fuerza Aérea Mexicana. Gobierno de México

Senadores de oposición buscan tumbar la reforma

Las acciones de inconstitucionalidad fueron promovidas por legisladores que argumentaron posibles irregularidades durante la discusión y votación de las reformas, incluyendo cuestionamientos sobre quórum, cambios de sede y licencias otorgadas a senadores durante la sesión.

Sin embargo, el proyecto sostiene preliminarmente que varias de esas acusaciones resultan “infundadas”. Incluso señala que “la amplitud del debate es subjetiva” y que la dispensa de trámites legislativos en comisiones “no configura un vicio en el procedimiento legislativo”.

El proyecto también analiza la polémica licencia de la senadora Claudia Balderas y concluye que fue válida, pues “el Pleno del Senado votó a favor de otorgar la licencia” y no existió oposición durante la votación.

La decisión final del Pleno de la SCJN podría definir no sólo la permanencia de estas reformas estratégicas para el espacio aéreo mexicano, sino también el alcance legal de las sesiones legislativas realizadas en sedes alternas bajo contextos de tensión política y protestas parlamentarias.