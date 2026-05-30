En esta noticia Los cuatro instrumentos nuevos

Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) inició la inclusión de cuatro nuevos Cedear de ETFs en el contexto del mercado de capitales, un avance que busca profundizar la arquitectura financiera local al proporcionar más instrumentos, mayor exposición y, primordialmente, una mayor capacidad para que el inversor argentino abandone su enfoque defensivo y comience a establecer portafolios con una lógica más global.

Hasta hace poco, el uso predominante de los Cedear era bastante lineal. Se limitaba a una cobertura cambiaria enfocada en nombres conocidos (Apple, Coca-Cola, Tesla) y, en el mejor de los casos, una diversificación básica entre sectores.

Con la llegada de RSP, EWY, XME e ICLN, el paradigma se transforma completamente, ya que ya no se trata de elegir acciones, sino de operar a partir de factores más vinculados al mercado.

Ese aspecto es fundamental. Un ETF no representa simplemente un conjunto de activos: es una manera de invertir en una idea específica del mercado. Puede reflejar un estilo (como el S&P 500 equiponderado), una región (Corea del Sur), un sector cíclico (metales y minería) o una tendencia (energía limpia). Este enfoque transforma drásticamente la formación de un portafolio, dado que posibilita asignar inversiones de manera estratégica, algo que hasta ahora resultaba complicado en el mercado local.

Los cuatro instrumentos nuevos

RSP — S&P 500 sin sesgo a megacaps. Este instrumento replica el S&P 500, pero presenta una diferencia técnica significativa: todas las compañías tienen el mismo peso en la cartera. A diferencia del S&P tradicional, donde empresas como Apple y Microsoft influyen de manera desproporcionada en el rendimiento, aquí la cartera se "democratiza", generando los siguientes efectos:

Reduce el riesgo de concentración en Big Tech.

Aumenta la exposición a sectores cíclicos y mid caps.

Cuándo tiene sentido sumarlo a la estrategia: este ETF resulta pertinente cuando el mercado se desplaza desde las acciones tecnológicas hacia sectores más vinculados al ciclo económico real.

ICLN — Energía limpia y transición estructural. Este ETF integra empresas comprometidas con:

Energía solar.

Energía eólica.

Infraestructura renovable.

Tecnología energética.

Incluye nombres como NextEra, Vestas o Enphase. Su distinción radica en que no se trata de una inversión de corto plazo pura. Es un compromiso con una megatendencia: la descarbonización y la transición energética.

Cuándo funciona: su eficacia se manifiesta en fases de expansión global o recuperación del comercio y la demanda tecnológica.

XME — Metales y minería: Este ETF replica empresas que operan en los sectores de:

Acero.

Cobre.

Aluminio.

Metales estratégicos (incluyendo tierras raras).

Su ponderación entre las compañías es relativamente equilibrada, evitando que una sola entidad domine el ETF. Un rasgo técnico distintivo es su alta beta (~1,5), lo que significa que experimentará un movimiento más intenso que el mercado.

Este comportamiento implica que se incrementa significativamente en ciclos de expansión y corrige de manera más aguda durante desaceleraciones. Tiene sentido invertir en él cuando el mercado comienza a valorar la reactivación industrial, la inversión en infraestructura o la demanda de commodities.

Thiago Marino, analista de estrategia en IOL, señaló: “BYMA introdujo cuatro nuevos Cedear de ETF, una noticia relevante para quienes buscan posicionar sus ahorros en activos internacionales, en pesos, con la ventaja de acceder a carteras diversificadas.”

Estos nuevos instrumentos ofrecen a los inversores la oportunidad de conformar portafolios con exposición global sin fricciones operativas ni la necesidad de transferir capital al exterior.

En la práctica, RSP no es simplemente “otro S&P 500”. Es una alternativa que mitiga uno de los riesgos más discutidos en el actual mercado estadounidense: la hiperconcentración en las megacaps tecnológicas.

Al asignar un peso equitativo a cada compañía, proporciona una exposición más “horizontal”, donde el rendimiento está correlacionado con el desempeño general de la economía.

Lanzan cuatro nuevos Cedear que transforman la forma de invertir desde Argentina

Leandro Monnittola, analista financiero, comentó en una entrevista con El Cronista: “Ofrece una ponderación equitativa, reduciendo la concentración y proporcionando una exposición más equilibrada al mercado estadounidense.”

Este aspecto se convierte en un beneficio táctico en un contexto de rotación sectorial.

En el caso de EWY, se observa una capa adicional de sofisticación: acceso directo a un mercado que es un nodo clave de la economía global.

Corea del Sur no es únicamente un país emergente; es un centro de semiconductores, automóviles y tecnología industrial. La capacidad de aprovechar dicho ecosistema desde una cuenta local, en pesos, elimina una de las barreras históricas para los inversores argentinos: la segmentación geográfica. En un momento en que Asia está recuperando su peso relativo, este tipo de instrumentos permite posicionarse sin inconvenientes.

“Este Cedear permite invertir en el dinámico mercado de Corea del Sur. El fondo replica el rendimiento de empresas líderes en tecnología, industria y finanzas. Al adquirir este activo, uno se posiciona en gigantes globales como Samsung y SK Hynix”, afirmó Marino.

Por su parte, Monnittola destacó que el iShares MSCI South Korea ETF (EWY) permite invertir en una economía dinámica que experimentó un considerable aumento en el primer trimestre de 2026, con exposición a compañías líderes como Samsung, LG, Hyundai y Kia, a través de una estructura diversificada.

La interpretación se vuelve más compleja y fascinante en XME. Pablo das Neves, analista financiero, advirtió: “No es un ETF defensivo ni para todos los inversores, pero precisamente por ello puede ser el más atractivo en esta etapa.”

Su análisis es de carácter macroeconómico. Este ETF actúa como una palanca para el ciclo industrial global: “En caso de reactivación, los materiales básicos suelen liderar, aunque esa misma sensibilidad implica riesgos de volatilidad,” expresó el experto.

Monnittola añadió un dato crucial: una beta de 1,53. Esto significa que no solo sigue al mercado, sino que lo amplifica. “En términos operativos, requiere de cronometraje y tolerancia al riesgo. No es cobertura, sino una posición direccional”, señaló.

Das Neves complementó que el XME no se restringe solo a la minería: “Combina exposición a acero, cobre, aluminio, uranio y tierras raras,” involucrando compañías como Nucor, Freeport-McMoRan, Steel Dynamics, Alcoa, Cleveland-Cliffs y MP Materials.

La lógica subyacente de esta inversión está relacionada con el ciclo económico. “Si se evita una recesión profunda y comienza a solidificarse un periodo de mayor inversión real, los sectores relacionados con metales y materiales tienden a responder con más intensidad que el resto del mercado,” concluyó Das Neves.

Finalmente, el ICLN introduce una dimensión diferente: la inversión temática a largo plazo. Energía limpia, transición energética, presión regulatoria y cambio en la matriz productiva global convergen en este tipo de activos.

No es una inversión orientada a corto plazo, dado que el sector aún enfrenta retos de rentabilidad y sensibilidad a las tasas, pero representa una de las escasas tendencias estructurales donde el flujo de capital es persistente. En este sentido, sirve más como un componente estratégico que táctico dentro de un portafolio.

Monnittola lo resumió en una frase que, en este contexto, adquiere más relevancia: “la incorporación de nuevos activos amplía las oportunidades de inversión y permite acceder a estrategias más diversificadas, tanto sectorial como geográficamente”.

Marino concluyó: “La llegada de estos cuatro ETF bajo el formato de Cedear facilita el acceso a mercados específicos: Corea del Sur, energías limpias, minería y un S&P 500 equilibrado, sin la necesidad de transferir fondos al exterior, operando siempre dentro del mercado local.”