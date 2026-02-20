La extensión del Metrotranvía hacia el Aeropuerto Internacional El Plumerillo, en Mendoza, se presenta como una de las obras de movilidad más importantes del país. Se prevé que su inauguración se realice a finales del 2026, lo que generará un efecto positivo en la conectividad de la región. El proyecto avanza con más celeridad de lo previsto, lo que abre la posibilidad de que el servicio esté en funcionamiento antes de finalizar el año. Este acontecimiento marcará un hito que transformará la experiencia de los pasajeros y turistas que visitan Mendoza. Se trata de la expansión del sistema que ya contaba con 18 kilómetros y que pasará a tener 40 kilómetros tras la finalización de esta obra. Según lo informado por el Gobierno provincial, la extensión registró un avance cercano al 70% y contempla la construcción de nueve paradores operativos mientras se continúa trabajando en dos estaciones adicionales. Del mismo modo, el proyecto incluye dos grandes ramales que amplían el alcance del Metrotranvía tanto hacia el sur como hacia el norte en una configuración que transforma su rol dentro del sistema de transporte público. Hacia el sur se completaron dieciséis kilómetros entre el parador Pellegrini y Luján de Cuyo con la incorporación de una ciclovía y un paseo peatonal paralelos al corredor que permiten enriquecer la experiencia urbana. Hacia el norte se prevé una ampliación de seis kilómetros desde Avellaneda hasta el aeropuerto con una terminal ferroviaria moderna integrada al flujo de pasajeros. También se realizaron casi diez kilómetros de vías, combinando tramos dobles y simples con obras eléctricas y pasos a nivel que garantizan mayor seguridad y eficacia operativa. La ampliación del Metrotranvía hacia el aeropuerto avanza de manera considerable, superando el 55% de ejecución en la Etapa IV, según lo confirmado por el ministro Natalio Mema. En este sentido, expresó: “Venimos muy bien con los trabajos. Con el progreso que hemos alcanzado, que excede lo planificado, anticipamos que la obra estará finalizada en el mes de octubre”. Asimismo, el ministro aclaró la situación actual de la obra: “Estamos reacondicionando esas duplas y, dado el crecimiento que ha experimentado el sistema, debemos comenzar a plantearnos la posibilidad de comprar duplas nuevas”, indicó. “Por lo menos ahora, cuando la obra esté finalizada, ya contaremos con el material rodante preparado, así que esperamos que antes de finalizar este año esta estación esté en funcionamiento”, concluyó el funcionario en diálogo con El Sol de Mendoza.