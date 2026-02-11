La movilidad urbana en Argentina suma un hito inédito. Antes de que termine el año, se pondrá en marcha un nuevo tramo ferroviario que unirá el aeropuerto con el centro de la ciudad y con los principales puntos del área metropolitana, reduciendo tiempos de viaje y mejorando la conectividad regional. El recorrido completo entre la terminal aérea y el microcentro demandará unos 20 minutos, según estimaciones oficiales. El objetivo es claro: facilitar el acceso de quienes vuelan, optimizar los traslados diarios y ofrecer una alternativa moderna tanto para turistas como para usuarios frecuentes. Será el primer sistema ferroviario urbano del país que llega directamente a un aeropuerto y el segundo de América Latina con esta característica. El Metrotranvía de Mendoza, es un sistema eléctrico que comenzó a operar hace más de 15 años y que hoy conecta zonas estratégicas de Godoy Cruz, Maipú, Las Heras y la Ciudad. Con la ampliación prevista para octubre, la red alcanzará 35 kilómetros de extensión, casi el doble de su traza actual. El punto de llegada al centro será la Estación Mendoza, ubicada sobre calle Belgrano entre Las Heras y Juan B. Justo. Desde allí, los pasajeros podrán combinar con los distintos ramales del sistema metropolitano. El Metrotranvía nació como una iniciativa pionera en transporte eléctrico urbano y fue expandiéndose de forma progresiva. Hoy es el eje central del plan Mendotran, la política de movilidad que impulsa la provincia. La ampliación hacia el aeropuerto presenta un avance cercano al 70% e incluye: El Metrotranvía unirá Güemes–Aeropuerto con el microcentro mendocino y los principales departamentos del Gran Mendoza. El trazado incluye paradas clave como Estación Mendoza, Godoy Cruz, Luzuriaga, Gutiérrez, Benegas, Carrodilla y Panquehua, además de estaciones intermedias en Las Heras y Maipú. La red se estructura en cuatro etapas y alcanzará unos 35 kilómetros totales, combinando tramos ya operativos con extensiones actualmente en obra El proyecto supera los 170 millones de dólares entre obra civil, infraestructura eléctrica y renovación del material rodante, con financiamiento provincial. Además, Mendoza incorporará nuevas formaciones provenientes de San Diego, lo que permitirá mejorar la frecuencia del servicio y acompañar el crecimiento de la demanda. Con esta obra, Mendoza se convierte en la primera ciudad argentina con un tranvía moderno que conecta directamente el aeropuerto con todo el Gran Mendoza. En la región, solo San Pablo cuenta con un sistema similar. El modelo ya despierta interés en otras provincias: Rosario inició estudios para desarrollar un sistema ferroviario urbano inspirado en el esquema mendocino. En paralelo, la provincia avanza con un tren de cercanías de 34 kilómetros que unirá el este del área metropolitana con la capital, con un plazo estimado de obra de 18 meses. El pasaje mantiene el mismo valor que el sistema de micros del área metropolitana: $ 1.400. Desde el Gobierno provincial aseguran que el objetivo es ofrecer un servicio accesible, sostenible y competitivo frente al auto particular. Mientras avanza el tramo final del Metrotranvía, la terminal aérea mendocina atraviesa una modernización clave. Aeropuertos Argentina invierte unos 12 millones de dólares para ampliar la superficie operativa en un 40%. Las obras incluyen: La ampliación estará lista en octubre, en línea con la inauguración del tren.