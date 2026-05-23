El aeropuerto estratégico de América latina que se prepara para convertirse en el gran hub de la región. (Fuente: Redes sociales).

La inauguración del nuevo aeropuerto Jorge Chávez en Lima representa el inicio de una etapa en la cual Perú busca consolidarse como un centro neurálgico en América. La terminal comenzó a operar en junio, con el objetivo de incrementar la capacidad y atraer un volumen significativo de conexiones internacionales.

Este ambicioso proyecto se plantea como una respuesta a la necesidad de modernizar la infraestructura aeroportuaria de la capital. Con una inversión significativa y nuevas pistas, las autoridades, junto con la concesionaria, mantienen la expectativa de mejorar la experiencia del pasajero y ofrecer condiciones técnicas que optimicen el tránsito y las conexiones en la región.

Infraestructura y capacidades esenciales para su desarrollo

La nueva terminal incorpora una superficie amplia y decenas de puertas de embarque, diseñadas para atender un flujo significativamente mayor de pasajeros y operaciones. Además, la obra contempla la construcción de una segunda pista que, junto a la existente, facilitará la coordinación de despegues y aterrizajes, aumentando así la frecuencia de movimientos por hora.

Además, la terminal incorpora equipos de inspección y controles migratorios automatizados, lo cual minimiza los trámites manuales y acelera el tránsito de pasajeros.

En consecuencia, el antiguo aeropuerto se asignará a operaciones logísticas y al mantenimiento, liberando instalaciones que podrán ser utilizadas para fines complementarios.

Inauguración del nuevo aeropuerto Jorge Chávez: Perú se posiciona como punto clave en América. (Foto: Lima Airport Partners).

Riesgos y desafíos de la operación empresarial

El calendario de apertura no estuvo exento de retrasos: la inauguración original prevista para diciembre fue postergada hasta junio para garantizar seguridad y un arranque ordenado. Persisten, sin embargo, cuestionamientos sobre puntos sin resolver, como la falta de acceso peatonal directo o la insuficiencia de espacio para funcionarios de Migración, que podrían generar cuellos de botella.

Los críticos advierten que la congestión vial en la zona y la necesidad de mejores accesos obligan a las autoridades a acelerar soluciones complementarias para evitar largas esperas y contratiempos que limiten el potencial de la nueva terminal.

Impacto regional y objetivos de tráfico

De acuerdo con el ministro Raúl Pérez Reyes, “la inauguración de este moderno aeropuerto marcará un hito para el desarrollo económico y turístico del país”. La concesionaria tiene la aspiración de multiplicar las conexiones y aumentar el porcentaje de pasajeros, posicionando a Lima como un punto de enlace competitivo frente a hubs como Bogotá o San Pablo.

El objetivo operativo se presenta como ambicioso: maximizar la capacidad hasta alcanzar cifras que sean comparables a nivel regional y atraer a aerolíneas que puedan aprovechar la ubicación geográfica de Lima para optimizar rutas entre América del Norte y del Sur.