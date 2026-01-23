Renuevan por completo el aeropuerto de uno de los destinos más visitados de Argentina: qué vuelos estarán afectados. Foto: argentina.gob.ar

Los aeropuertos son clave para la conexión de cada destino turístico argentino, por lo que es común que sus estructuras evolucionen para mejorar el transporte aéreo de pasajeros y cargas. En ese sentido, se llevan a cabo obras clave en uno de los aeropuertos más visitados del país.

El Aeropuerto de Bariloche se transformará completamente con la ampliación y remodelación integral de su terminal de pasajeros. A su vez, será clave para una mayor operatividad de nuevas aerolíneas que conectarán Río Negro con otras partes de Argentina y Sudamérica.

Renuevan por completo el aeropuerto de uno de los destinos más visitados de Argentina: qué vuelos estarán afectados. Foto: argentina.gob.ar

¿Cómo será el nuevo aeropuerto?

Esta obra en San Carlos de Bariloche, anunciada por Aeropuertos Argentina a principios de diciembre de 2025, busca duplicar la capacidad operativa y prepararse para el fuerte crecimiento de pasajeros y vuelos, especialmente internacionales, en uno de los aeropuertos más importantes de la Patagonia.

La inversión aproximada es de u$s 15 millones y contempla:

Ampliación de 1750 m² nuevos en la terminal.

Remodelación de 2700 m² de superficie existente.

Incorporación de dos nuevas cintas de equipaje (mejora significativa en el manejo de valijas).

Ampliación de los patios de valijas.

Adición de un puente con manga nueva, lo que permitirá embarcar dos vuelos internacionales de forma simultánea.

Mayor capacidad operativa: la terminal pasará a procesar hasta seis vuelos simultáneos (frente a la capacidad actual más limitada).

Modernización general para mejorar el flujo de pasajeros, servicios y experiencia en preembarque, check-in y locales comerciales.

Este proyecto completa y amplía las obras ya realizadas en 2022, cuando se refuncionalizó la terminal y se agregaron 24 puestos de check-in y mangas nuevas. El objetivo principal es absorber el crecimiento récord de pasajeros en Bariloche, potenciar el turismo (especialmente en temporadas altas de invierno y verano) y fortalecer las conexiones internacionales.

¿Qué vuelos estarán afectados por las obras?

Hasta el momento (enero 2026), no se anunciaron cierres totales ni interrupciones de operaciones durante la ejecución de las obras. La intención es realizar las mejoras con el aeropuerto en funcionamiento, minimizando impactos en los pasajeros.

Los números de este aeropuerto: Bariloche, uno de los destinos más elegidos

De acuerdo a Aeropuertos Argentina, el aeropuerto de Bariloche es uno de los más visitados del país: durante 2025, pasaron 2,3 millones de pasajeros y un promedio diario de 7000 personas. Para la temporada invernal, la cifra asciende a 10000 por día.

Se conectan con diferentes partes del país, como Aeroparque, Ezeiza, Córdoba, Mendoza, Rosario y El Calafate. A su vez, en la temporada de invierno se suman las aerolíneas Sky, Latam, Gol y Azul, que llegan a Santiago de Chile, Campinas, Confins, Porto Alegre y San Pablo.