ANSES confirmó nuevos topes y escalas para cobrar asignaciones familiares: cómo quedan desde julio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó este viernes los nuevos topes y montos que cobrarán los titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) en julio 2026 tras el aumento correspondiente.

En este sentido, oficializó el incremento del 2,15% en los montos de las asignaciones familiares a partir del mes que viene.

Lo hizo a través de la Resolución 146/2026, que dispone que el ajuste alcanza a trabajadores en relación de dependencia de los sectores público y privado, monotributistas , beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), pensiones no contributivas y la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Tope de ingreso para cobrar asignaciones familiares ANSES en julio 2026

Tras la actualización de 2,15% para julio, los topes para cobrar el salario familiar y otras asignaciones de la ANSES quedaron así:

Tope de ingreso del grupo familiar: $6.069.688 .

Tope individual de cada integrante del grupo familiar: $3.034.844.

SUAF ANSES para trabajadores en relación de dependencia: cuánto cobro en julio 2026 con aumento

Los montos de los pagos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) se calculan según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) , el cual “consiste en la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo familiar de ambos progenitores" de forma mensual.

El Gobierno oficializó el incremento del 2,15% en los montos de las asignaciones familiares.

El incremento se aplicará sobre los valores vigentes y afecta tanto a los límites de ingresos familiares como a los montos de las asignaciones. En los anexos a la resolución, el organismo previsional incorporó también los cuadros con los nuevos rangos y montos .

Con la actualización, en julio 2026 los nuevos valores de las asignaciones familiares y los topes de ingresos para trabajadores en relación de dependencia serán los siguientes:

Ingresos familiares de hasta $1.122.074: $74.032,19 por hijo .

Ingresos familiares de entre $1.122.074,01 y $1.645.630: $49.939,09 por hijo .

Ingresos familiares de entre $1.645.630,01 y $1.899.934: $30.205,76 por hijo .

Ingresos familiares de entre $1.899.934,01 y $5.941.936: $15.585,03 por hijo.

Asignaciones de pago único: cuánto paga ANSES en julio 2026

Por otra parte, ANSES abona dentro del SUAF las asignaciones de pago único, que también se actualizarán en julio 2026 en base al último dato de inflación:

Nacimiento: $86.294,28.

Matrimonio: $129.208,51.

Adopción: $515.929,01.

Cónyuge: $17.963,08.

SUAF de ANSES: quiénes cobran las asignaciones familiares

El SUAF es el mecanismo mediante el cual ANSES liquida las Asignaciones Familiares para un amplio grupo de trabajadores, pensionados y beneficiarios de la asistencia social.

El SUAF es el mecanismo mediante el cual ANSES liquida las Asignaciones Familiares. Fuente: Shutterstock Andrzej Rostek

En particular, pueden acceder a la SUAF los siguientes grupos, según sus ingresos mensuales: