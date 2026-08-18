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Este lunes, 17 de agosto de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este lunes, 17 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 5702 (Niño).

 1°5702 11°1080 
 0201  12°8064
 3°0809  13°6494 
 7760  14°3838 
 6125  15°6408 
 6°8873  16°7332
 8170  17°2825 
 6700  18°3152 
 4818  19°8188 
 10°0123 20°0614 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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