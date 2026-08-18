Este lunes, 17 de agosto de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este lunes, 17 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 5702 (Niño).

1° 5702 11° 1080 2° 0201 12° 8064 3° 0809 13° 6494 4° 7760 14° 3838 5° 6125 15° 6408 6° 8873 16° 7332 7° 8170 17° 2825 8° 6700 18° 3152 9° 4818 19° 8188 10° 0123 20° 0614

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.