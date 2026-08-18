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Durante este lunes, 17 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este lunes, 17 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1816 - Anillo

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 17 de agosto

 1°1816 11°8106
 1473  12°8214
 3°8850 13°7520 
 5412  14°5658 
 9748  15°8755 
 6°8223  16°1261
 2039  17°8852 
 0523  18°5398 
 8130  19°3323 
 10°7793 20°7699 

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¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un Anillo suele simbolizar compromiso, unión, promesas y valor personal.

Si el Anillo está roto, perdido o ajeno, indica dudas, rupturas, presión o dependencia.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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