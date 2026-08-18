Durante este lunes, 17 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este lunes, 17 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 1816 - Anillo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 17 de agosto

1° 1816 11° 8106 2° 1473 12° 8214 3° 8850 13° 7520 4° 5412 14° 5658 5° 9748 15° 8755 6° 8223 16° 1261 7° 2039 17° 8852 8° 0523 18° 5398 9° 8130 19° 3323 10° 7793 20° 7699

¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un Anillo suele simbolizar compromiso, unión, promesas y valor personal.

Si el Anillo está roto, perdido o ajeno, indica dudas, rupturas, presión o dependencia.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.