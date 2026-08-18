Durante este lunes, 17 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.
En este lunes, 17 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 1816 - Anillo
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 17 de agosto
|1°
|1816
|11°
|8106
|2°
|1473
|12°
|8214
|3°
|8850
|13°
|7520
|4°
|5412
|14°
|5658
|5°
|9748
|15°
|8755
|6°
|8223
|16°
|1261
|7°
|2039
|17°
|8852
|8°
|0523
|18°
|5398
|9°
|8130
|19°
|3323
|10°
|7793
|20°
|7699
¿Qué significa soñar con anillo?
Soñar con un Anillo suele simbolizar compromiso, unión, promesas y valor personal.
Si el Anillo está roto, perdido o ajeno, indica dudas, rupturas, presión o dependencia.
Recomendaciones para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una manera de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.