El Gobierno confirmó este jueves que pagará en julio un bono de hasta $70.000 para jubilados y pensionados que liquidará la ANSES. La decisión fue oficializada este jueves a través de la publicación del decreto 532 en el Boletín Oficial.

La ayuda económica también se otorgará a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM); pensiones no contributivas y madres de siete hijos o más. El valor está congelado desde marzo de 2024.

Bono para jubilados ANSES: cuánto cobro en julio

La ANSES pagará el extra junto con los haberes del séptimo mes de 2026. Esos haberes tendrán un ajuste de 2,1% en julio a partir de la actualización por inflación de las prestaciones previsionales.

Si bien falta la oficialización del incremento en los haberes, la jubilación mínima llegaría a $ 411.787,67, más el bono extraordinario de $ 70.000 para esos haberes. En total, el monto a percibir en julio sería de $ 481.787,67.

El decreto, que lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, aclara que el adicional “no será susceptible de descuentos ni computables para ningún otro concepto” .

Remarcaron que la suma se otorga para “mantener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales de los adultos mayores, evitando así que continúen perdiendo su capacidad de compra”.

Cuándo cobran los jubilados en julio

El calendario de pagos de julio quedó de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados que reciben el haber mínimo

DNI terminado en 0: 8 de julio

DNI terminado en 1: 10 de julio

DNI terminado en 2: 13 de julio

DNI terminado en 3: 14 de julio

DNI terminado en 4: 15 de julio

DNI terminado en 5: 16 de julio

DNI terminado en 6: 17 de julio

DNI terminado en 7: 20 de julio

DNI terminado en 8: 21 de julio

DNI terminado en 9: 22 de julio

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo