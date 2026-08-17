La Argentina tenía interoperabilidad en su sistema de pagos antes de que existieran las billeteras digitales. Cualquier usuario podía transferir fondos de un banco a otro sin fricciones. Lo que vino después —el auge fintech, la regulación del Banco Central y la proliferación de billeteras— no reemplazó esa base, sino que la amplió.

Candela Villagra, Head de Banking as a Service de BIND, describió: “Hoy se puede transferir, pagar, invertir, desde un mismo lugar y sin problemas”. En este sentido, repasó el recorrido de BIND en ese proceso. El banco lleva desde 2018 trabajando bajo el concepto de banking as a service, cuando lanzó API Banco, una solución que acompañó el nacimiento de las primeras billeteras de pago del mercado local. “En esos años era muy incipiente la salida de billeteras; solo existían los bancos y recién empezaban a aparecer los Mercado Pago, Ualá, Prex”, señaló.

A medida que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) impulsó normas para el segmento de billeteras y pagos, BIND fue sumando funcionalidades que excedieron la operatoria transaccional. La oferta se extendió a inversiones, préstamos y seguros, con el objetivo de que una compañía pudiera embeber un ecosistema de servicios financieros completo para su comunidad de usuarios.

Un caso concreto que mencionó Villagra fue Mercado Fondo: “Nació de ese partnership con Mercado Pago, ya que el dinero que rendía en esa plataforma era manejado por un fondo que administraba BIND”, explicó. La ejecutiva también señaló que el rendimiento del dinero en una billetera pasó de ser una novedad a un requisito para cualquier plataforma que quiera ser elegida como medio de pago principal por sus usuarios.