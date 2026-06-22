Miles de familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) tienen la posibilidad de recuperar un monto adicional que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retiene cada año como parte del beneficio.

Se trata de un porcentaje de la prestación que no se paga mensualmente y que queda sujeto a la acreditación de determinados requisitos vinculados con la salud, la vacunación y la educación de los menores alcanzados por el programa.

Para acceder a ese dinero, los titulares deben completar y presentar la Libreta AUH, un trámite que puede realizarse de manera digital a través de la plataforma oficial del organismo.

Qué dinero pueden reclamar los beneficiarios de la AUH

ANSES retiene anualmente el 20% del monto correspondiente a la asignación.

Ese porcentaje se acumula durante todo el año y se libera una vez que el organismo verifica que los niños y adolescentes cumplieron con los controles sanitarios, el calendario obligatorio de vacunación y la asistencia escolar cuando corresponde.

La medida forma parte del sistema de seguimiento de las condiciones establecidas para percibir la prestación.

Qué es la Libreta AUH y para qué sirve

La Libreta AUH es el documento que permite acreditar que los menores alcanzados por la asignación cumplen con los requisitos exigidos por ANSES.

A través de este formulario se certifican:

Los controles médicos obligatorios.

El cumplimiento del calendario nacional de vacunación.

La asistencia escolar de los niños y adolescentes en edad educativa.

ANSES confirmó cómo cobrar el dinero retenido de la AUH: miles de familias pueden reclamarlo

La presentación es indispensable para cobrar el dinero retenido.

Cómo hacer el trámite paso a paso

Los titulares pueden iniciar la gestión desde la plataforma Mi ANSES utilizando su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro del sistema deben:

Ingresar al apartado “Hijos”. Seleccionar la opción “Libreta AUH”. Verificar qué datos figuran pendientes. Generar el formulario correspondiente. Descargarlo e imprimirlo. Completarlo con las certificaciones requeridas. Sacar una fotografía clara del documento. Cargar la imagen nuevamente en Mi ANSES.

Para evitar rechazos, la foto debe mostrar las cuatro esquinas del formulario y permitir la correcta lectura de toda la información.

Qué certificados deben completar la escuela y el centro de salud

La documentación requiere la intervención de las instituciones responsables de validar los datos.

Por un lado, el centro de salud debe acreditar los controles médicos y la vacunación.

Por otro, la escuela debe certificar la asistencia educativa de los menores que se encuentran en edad escolar.

En el caso de los niños menores de cuatro años, únicamente se exige la validación sanitaria y del calendario de vacunación.

Hasta cuándo hay tiempo para presentar la Libreta

La Libreta AUH puede presentarse hasta el 31 de diciembre.

Una vez enviada la documentación y validada por ANSES, el organismo inicia el proceso para liberar el porcentaje retenido.

Cuándo se acredita el dinero

Según informó ANSES, el pago del monto acumulado puede demorar hasta 60 días desde la presentación y aprobación del trámite.

Por ese motivo, quienes todavía no completaron la gestión tienen la posibilidad de avanzar con el procedimiento y reclamar el dinero retenido correspondiente a la prestación.