Este lunes, 17 de agosto de 2026, la cotización deldólar llegó a 3132.62 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,03%.

En el mercado del Dólar, la cotización cayó -0.08% en la última semana y acumula una disminución de -17.91% en el último año, mostrando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el dólar la última semana

En los últimos 10 días predominó la caída del Dólar (7 de 10), con tres rebotes puntuales y sin jornadas planas; el balance final es claramente negativo.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 6.54%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.74%.

La cotización del dólar muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza de los inversores y un posible crecimiento en la economía.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

El costo de comprar 100 dólares en Colombia, con un valor por unidad de 3132.6201 pesos colombianos, es de 313262.01 pesos; 200 dólares cuestan 626524.02 pesos y 500 dólares, 1566310.05 pesos.