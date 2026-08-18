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Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes, 17 de agosto de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la matutina dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

  • A la cabeza: 5849 - La Carne

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 17 de agosto

 5849 11° 2275 
 2°1337 12° 6349
 3°7113 13° 2557 
 4°1232 14° 7676 
 5°2404 15° 9526 
 6°5320 16° 9737 
 7°0673 17° 9903 
 8°4070 18° 6196 
 9°596019° 6622 
 10°1171 20° 1891 

¿Qué significa soñar con La Carne?

Soñar con La Carne alude a deseos y necesidades básicas: nutrición, placer y fuerza vital.

Su estado da la clave: si está fresca sugiere oportunidades; si está en mal estado advierte excesos, culpa o conflictos.

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¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

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