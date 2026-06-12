La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) confirmó que El Niño está en marcha y todo apunta a que será uno de los episodios más fuertes registrados desde 1950.

De hecho, los pronósticos más recientes encienden las alarmas en todo el mundo, ya que anticipan un escenario climático extremo entre noviembre y enero, con un 63% de probabilidad de alcanzar la categoría de “muy fuerte”.

Qué dice la NOAA sobre el súper “El niño”

De acuerdo con una actualización emitida el 11 de junio por el Centro de Predicción Climática de la NOAA, las condiciones oceánicas y atmosféricas observadas en el último mes ya son consistentes con el establecimiento oficial de El Niño.

Este fenómeno forma parte de un ciclo climático natural, vinculado con el calentamiento anómalo de aguas en el Pacífico Ecuatorial, que altera de forma significativa los patrones de lluvias, temperatura y circulación atmosférica a escala global.

Súper El Niño ya comenzó: NOAA alerta por lluvias extremas, tormentas severas y calor récord en los próximos meses. ChatGPT

Pronóstico extremo: lo que se espera entre noviembre y enero

Lo más preocupante es la intensidad proyectada. Según el promedio de distintas simulaciones climática analizadas por la NOAA, existe un 63% de probabilidad de que el fenómeno alcance una categoría muy fuerte entre noviembre y enero, lo que lo ubicaría entre los eventos de El Niño más intensos documentados desde 1950.

Este nivel de fuerza está asociado históricamente con lluvias extremas, sequías severas y temperaturas mundiales por encima del promedio.

El aviso de la NOAA no está solo. Coincide con evaluaciones recientes del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo, una de las instituciones más confiables en modelación climática a nivel mundial. Sus análisis sugieren que este episodio en desarrollo podría incluso superar los registros históricos conocidos hasta ahora, lo que refuerza la magnitud del fenómeno que se aproxima.

Aunque todavía existen incertidumbres sobre la evolución exacta del fenómeno, la combinación de las observaciones actuales con las proyecciones de los principales modelos climáticos internacionales llevo a los especialistas a considerar este episodio como un evento con potencial extraordinario.

Las próximas semanas serán clave para confirmar si efectivamente este “Super El Niño” rompe los récords históricos.