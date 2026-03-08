El vinagre blanco se convirtió en uno de los productos estrella dentro del mundo de la limpieza del hogar por su capacidad para eliminar la suciedad de forma rápida, económica y sin esfuerzo. Su poder desinfectante y desodorizante lo vuelve ideal para reemplazar productos químicos más costosos y agresivos. Aunque suele utilizarse para retirar sarro, limpiar electrodomésticos o eliminar hongos, uno de sus usos menos conocidos es su efectividad para quitar la mugre y el moho que se acumulan en el rejunte de los azulejos, especialmente en el baño, donde la humedad y el vapor favorecen la formación de manchas oscuras difíciles de remover. Rociar vinagre sobre los azulejos sirve para desprender la suciedad adherida, eliminar manchas, reducir los pegotes de jabón y combatir el moho que aparece en la unión entre las baldosas. Este efecto se debe a que el vinagre es un ácido potente, capaz de descomponer residuos minerales, grasa y bacterias. Al aplicarlo en la superficie del baño, actúa como: Para dejar los azulejos limpios y desinfectados, solo se necesita una mezcla de partes iguales de agua y vinagre dentro de un pulverizador. El procedimiento es el siguiente: Además de los azulejos, el vinagre es uno de los limpiadores caseros más versátiles. Puede utilizarse en múltiples espacios del hogar: