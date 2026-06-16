Alerta ola polar: se esperan las temperaturas bajo cero y fuertes lluvias que azotarán a Buenos Aires durante toda la semana

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó una semana marcada por el frío polar en la Ciudad de Buenos Aires y el resto de las provincias que componen el AMBA, con temperaturas que llegaron a ubicarse entre -3 °C y 3 °C en el amanecer de esta semana, uno de los más gélidos del año.

Según el informe oficial, el ambiente frío se mantendrá sin grandes interrupciones durante al menos los próximos diez días , con heladas extendidas en zonas suburbanas y escasas chances de alivio térmico.

El inicio de la semana estuvo dominado por cielo despejado y aire seco, condiciones que intensificaron las heladas nocturnas.

Cómo estará el clima en Buenos Aires esta semana, según el Servicio Meteorológico Nacional

El pronóstico para la provincia y la Ciudad de Buenos Aires muestra un patrón invernal sostenido con pequeñas oscilaciones:

Martes 16: cielo despejado, mínima de 6 °C en Capital y hasta 3 °C en el conurbano, máxima de hasta 18 °C , la jornada más templada de la semana.

Miércoles 17: rotación del viento hacia el sur y el este, nubosidad parcial, mínima de 6 °C y máxima de 14 °C .

Jueves 18: cielo nublado a cubierto, lluvias débiles y aisladas durante la segunda mitad del día, con una probabilidad de entre el 30 y 50 % . Acumulados estimados de 1 a 10 mm . Temperaturas entre 10 °C y 13 °C .

Viernes 19: posible inestabilidad durante la madrugada, mejora gradual a lo largo del día.

Así estará el clima en CABA durante los próximos días. Servicio Meteorológico Nacional.

Fin de semana: nubosidad variable, escasas lluvias y temperaturas que seguirán reflejando el invierno instalado, con máximas de 14 a 15 °C y mínimas de 6 a 7 °C.

Recomendaciones del SMN ante las bajas temperaturas y heladas

Ante el escenario de heladas y frío extremo que afecta a la Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda:

Abrigarse con varias capas de ropa, prestando especial atención a extremidades, cabeza y cuello.

Evitar la exposición prolongada al frío, en particular durante las primeras horas de la mañana.

Proteger a adultos mayores, niños y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.