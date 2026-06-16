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El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó una semana marcada por el frío polar en la Ciudad de Buenos Aires y el resto de las provincias que componen el AMBA, con temperaturas que llegaron a ubicarse entre -3 °C y 3 °C en el amanecer de esta semana, uno de los más gélidos del año.
Según el informe oficial, el ambiente frío se mantendrá sin grandes interrupciones durante al menos los próximos diez días, con heladas extendidas en zonas suburbanas y escasas chances de alivio térmico.
El inicio de la semana estuvo dominado por cielo despejado y aire seco, condiciones que intensificaron las heladas nocturnas.
Cómo estará el clima en Buenos Aires esta semana, según el Servicio Meteorológico Nacional
El pronóstico para la provincia y la Ciudad de Buenos Aires muestra un patrón invernal sostenido con pequeñas oscilaciones:
- Martes 16: cielo despejado, mínima de 6 °C en Capital y hasta 3 °C en el conurbano, máxima de hasta 18 °C, la jornada más templada de la semana.
- Miércoles 17: rotación del viento hacia el sur y el este, nubosidad parcial, mínima de 6 °C y máxima de 14 °C.
- Jueves 18: cielo nublado a cubierto, lluvias débiles y aisladas durante la segunda mitad del día, con una probabilidad de entre el 30 y 50 %. Acumulados estimados de 1 a 10 mm. Temperaturas entre 10 °C y 13 °C.
- Viernes 19: posible inestabilidad durante la madrugada, mejora gradual a lo largo del día.
Fin de semana: nubosidad variable, escasas lluvias y temperaturas que seguirán reflejando el invierno instalado, con máximas de 14 a 15 °C y mínimas de 6 a 7 °C.
Recomendaciones del SMN ante las bajas temperaturas y heladas
Ante el escenario de heladas y frío extremo que afecta a la Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda:
- Abrigarse con varias capas de ropa, prestando especial atención a extremidades, cabeza y cuello.
- Evitar la exposición prolongada al frío, en particular durante las primeras horas de la mañana.
- Proteger a adultos mayores, niños y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.
- No utilizar fuentes de calefacción sin la ventilación adecuada para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.
- Tener cuidado con superficies heladas en veredas y calzadas para prevenir caídas.
- Monitorear permanentemente los canales oficiales del SMN ante posibles actualizaciones del pronóstico.