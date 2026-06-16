Tras años abiertos en el mercado local, una de los restaurantes más emblemáticos de la industria gastronómica anunció el cese definitivo de sus operaciones en la provincia de Córdoba. La decisión se dio en el marco de un proceso de reestructuración global y una fuerte caída en las ventas internas que sentenció el fin de una era para el sector productivo.

El local de Marcos Paz, que supo ser polo de reuniones familiares y entre amigos durante años, puso fin a su actividad de forma repentina.

El cierre no solo representa una pérdida de pérdidas de trabajo en el sector gastronómico para el país, sino un golpe directo a la oferta de entretenimientos donde operaba, con un impacto que va desde los proveedores de alimentos hasta los empleados del establecimiento.

¿Cuál el gigante de la industria gastronómica que cerró tras años abiertos?

La empresa Nuestra Casa, referente indiscutido en la oferta gastronómica de Marcos Pa z, decidió bajar las persianas tras evaluar el estándar de sus platos y los costos de los mismos en Córdoba.

El dueño contó el verdadero motivo en una carta abierta

“A todos nuestros clientes, amigos, seguidores y todo aquel que haya tenido la posibilidad de conocernos. Hoy nos toca hacer la publicación más difícil, la más triste y la que no pensábamos que un día podía llegar ”, introdujeron los dueños a través de una publicación compartida en Instagram.

Luego continuaron: “Nos toca comunicarles a todos que hoy Nuestra Casa cierra sus puertas. Después de grandes momentos, de tantas comidas y risas compartidas con ustedes, nos vemos en la difícil situación de no poder sostener un negocio con los estándares que siempre nos caracterizaron, con buena comida y buenos precios".

Asimismo, señalaron: “Podemos sentarnos a exponer durante largo rato entre todos, el contexto que la economía está padeciendo, pero no queremos extender la herida de una despedida para nosotros. Solo resta agradecer a cada uno que formo parte de nuestras comidas, de nuestro espacio, de Nuestra Casa. Al personal que nos acompañó, a los clientes que nos eligieron siempre y a todo aquel que con una pequeña devolución, nos hizo sentir que estábamos haciendo las cosas bien!”.

Por último, los dueños señalaron que la idea de este proyecto siempre fue hacer sentir a sus clientes como en casa, por eso su numbre. A los pocos minutos, la publicación tuvo una gran cantidad de respuestas de parte de sus clientes lamentándose por la noticia.