Alerta Ola Polar: una fuerte tormenta y frente helado azotará a parte del país por 48 horas y hay pronóstico de nieve.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se mantiene en alerta ante una combinación poco frecuente de factores atmosféricos que amenaza con alterar por completo el panorama meteorológico de Argentina durante los próximos días.

Los modelos internacionales anticipan un escenario marcado por fuertes contrastes térmicos, lluvias intensas y el avance de aire polar en distintas regiones del país.

Los mapas de anomalías elaborados por el Centro Europeo de Pronósticos (ECMWF) muestran una configuración llamativa para esta época del año.

Mientras algunas provincias registrarán temperaturas muy por debajo de lo habitual, otras experimentarán valores superiores a los promedios históricos de junio, en una semana que promete sorpresas.

Los modelos internacionales anticipan un escenario marcado por fuertes contrastes térmicos, lluvias intensas y el avance de aire polar en distintas regiones del país. (Foto: Archivo)

Ciclogénesis en Argentina: dónde se esperan tormentas eléctricas fuertes y lluvias torrenciales

La situación más delicada comenzará a desarrollarse desde mitad de semana, cuando se forme un profundo centro de baja presión sobre el este del país. Este fenómeno, conocido como ciclogénesis, suele estar asociado a períodos prolongados de inestabilidad y precipitaciones abundantes.

Según las últimas proyecciones meteorológicas, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe aparecen como las provincias con mayor riesgo de recibir lluvias persistentes durante varios días. Los mapas del ECMWF muestran acumulados que podrían ubicarse más de 50 milímetros por encima de los valores normales para esta época.

Además de las precipitaciones, los especialistas advierten sobre la posibilidad de tormentas eléctricas fuertes y ráfagas de viento asociadas al sistema. Por ese motivo, recomiendan seguir la evolución de los pronósticos oficiales durante toda la semana.

Según las últimas proyecciones meteorológicas, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe aparecen como las provincias con mayor riesgo de recibir lluvias persistentes durante varios días. (Foto: Shutterstock)

¿Cómo evolucionará el clima durante la tercera semana de junio y cuáles son las lluvias previstas por región?

Lunes 15 y martes 16 de junio : predominio de tiempo estable, cielo mayormente despejado y temperaturas muy bajas. Se esperan heladas en amplias zonas de la región pampeana y sectores suburbanos.

Miércoles 17 y jueves 18 de junio : comenzará a aumentar la nubosidad y la inestabilidad, especialmente en el centro y este del país. Los modelos anticipan el desarrollo de una ciclogénesis que modificará las condiciones meteorológicas.

Viernes 19 de junio y fin de semana: llegarán las lluvias y tormentas a parte de la zona central y el Litoral. Las precipitaciones más importantes podrían registrarse en Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe.

El frío polar avanzará sobre el norte y provocará temperaturas inusuales

Mientras las lluvias ganan protagonismo en el Litoral, una potente masa de aire polar continuará avanzando sobre gran parte del territorio nacional. El fenómeno ya comenzó a sentirse con heladas generalizadas registradas durante los últimos días.

Las anomalías térmicas más importantes se concentrarán en el nordeste argentino. Misiones, Chaco, Corrientes, Formosa, el norte de Santa Fe y el norte de Entre Ríos podrían presentar temperaturas entre 3 y 4 grados por debajo de los valores promedio de junio.

En el centro del país, en tanto, las marcas térmicas se ubicarán cerca de los niveles normales o levemente inferiores. El contraste con otras regiones será uno de los rasgos más destacados de la semana.

La Patagonia tendrá temperaturas más altas antes de un nuevo ingreso de aire frío

A diferencia de lo que ocurrirá en el norte, la Patagonia atravesará un período con temperaturas superiores a las habituales. El oeste de Cuyo y gran parte del sur argentino registrarán valores entre 2 y 4 grados por encima de los promedios históricos.

Este comportamiento estará impulsado por la presencia de viento norte, que favorecerá un ascenso térmico sostenido durante varios días. Los mapas de anomalías reflejan con claridad este contraste respecto de las provincias del noreste.

Sin embargo, el escenario volverá a modificarse hacia el fin de semana. Una vez que la ciclogénesis se desplace hacia el océano Atlántico, un nuevo pulso de aire polar comenzará a avanzar desde la Patagonia y alcanzará al centro del país, dejando mañanas muy frías e instalando condiciones plenamente invernales.