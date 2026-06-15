Se viene un diluvio histórico con tormentas por 96 horas

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por tormentas y viento fuerte con caída de granizo que se extenderán durante al menos 48 horas, con lluvias intensas y ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. El mal tiempo se mantendría hasta el martes 16 de junio.

El pronóstico anticipa un escenario complejo, con precipitaciones persistentes, momentos de fuerte actividad eléctrica y viento sostenido. Estas condiciones podrían generar complicaciones en la circulación y posibles interrupciones en servicios, especialmente en zonas bajas de la ciudad y áreas rurales cercanas.

Tormentas fuertes y lluvias intensas durante cuatro días

Según el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan fuertes tormentas y nevadas en la provincia de Tierra del Fuego, que se extenderán hasta el martes 16 de junio.

No se trata de una tormenta aislada, sino de un sistema que traerá lluvias continuas, sin mejoras y sin una estabilización clara en el corto plazo.

El lunes comenzará con lluvias por la madrugada y nevadas por la tarde y noche, cuando la temperatura alcanzará una mínima de -1 grados bajo cero y máxima de 5°.

El mal tiempo se extenderá al martes 16 de junio. Recién el miércoles frenarán las tormentas, aunque el cielo permanecerá nublado.

Cómo estará el clima en Buenos Aires

En tanto, esta semana el clima en CABA, según el Servicio Meteorológico Nacional, será de la siguiente manera: