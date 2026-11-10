El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, hizo un balance de lo que se vive en estas horas con la presencia de León XIV en el país. Este martes se cumple el tercer día de la visita del Papa a la Argentina, que se extiende entre el 8 y el 11 de noviembre, y el titular de la Iglesia porteña no ocultó su entusiasmo: “Creo que todo está siendo impresionante”.

En esa línea, el arzobispo se refirió a lo que ocurrió en Córdoba y también a otro de los momentos más esperados del recorrido. “Impactante Córdoba y me dicen que la Vigilia de los Jóvenes también”, expresó García Cuerva, quien repasó así la repercusión de las actividades que tuvieron lugar durante la gira papal.

Consultado sobre cómo ve al Pontífice, el arzobispo eligió palabras que apuntan tanto a su estilo personal como al contenido de su mensaje.

Según definió, León XIV “transmite serenidad, firmeza, profetismo y un mensaje profundo de unidad y paz”, una descripción que se da en un contexto en el que el propio García Cuerva había advertido, semanas atrás, que el Papa se encontraría con “una Argentina herida, una Argentina dividida, con esa famosa grieta”.

El Sumo Pontífice habló ante religiosos y seminaristas en la Catedral de Córdoba. Fuente: REUTERS Leandro Bustamante

Finalmente, el arzobispo destacó un rasgo que, a su entender, se hizo visible durante estos días. León XIV “disfruta del encuentro de la gente y se ha permitido salir de sus discursos”, observó, y atribuyó ese cambio de tono al entusiasmo que está viviendo.

Con una agenda que todavía no terminó, la visita entra en su recta final con un balance que, al menos desde la mirada de García Cuerva, resulta ampliamente positivo.