ANSES comienza con el calendario de pagos para los jubilados con DNI terminado en 0: cuánto cobran en noviembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que comenzará con el calendario de pagos de noviembre para los jubilados y pensionados.

Las liquidaciones de este mes se realizarán con un incremento de 1,93% derivado de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado por el INDEC en septiembre.

En este contexto, el organismo previsional comenzará a pagar los haberes a los titulares con DNI terminado en 0 el 11 de noviembre.

Cuánto cobran los jubilados en noviembre

Los haberes previsionales tendrán una suba de 1,93%. Las jubilaciones se actualizan mes a mes conforme a la ley de movilidad, que toma como referencia el último dato de inflación disponible.

De esta manera, la jubilación mínima pasará de $ 435.748,51 a $ 444.158,46. Al total se le suma el bono de refuerzo de $ 70.000, por lo que el haber mínimo se ubicará en $ 514.158,46.

ANSES comienza con el calendario de pagos para los jubilados con DNI terminado en 0: cuánto cobran en noviembre. ANSES

Cuánto cobran los pensionados en noviembre

El incremento de 1,93% y el pago del bono de $ 70.000 también serán para los pensionados. Los haberes quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima con bono: $ 514.158,46.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 425.326,77.

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez: $ 380.910,92.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados que perciben la mínima

El calendario de pagos publicado por ANSES quedó de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 11 de noviembre

DNI terminados en 1: 12 de noviembre

DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre

DNI terminados en 5: 16 de noviembre

DNI terminados en 6: 17 de noviembre

DNI terminados en 7: 18 de noviembre

DNI terminados en 8: 19 de noviembre

DNI terminados en 9: 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo