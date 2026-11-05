La Ciudad de Buenos Aires cuenta con una herramienta digital llamada “Dónde está mi auto”, que permite identificar en qué playa de acarreo se encuentra un vehículo retirado por estacionamiento indebido o por estar ubicado en una zona prohibida. (Foto: Defensoría del Pueblo)

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con un sistema online para consultar dónde fue trasladado un vehículo que retiró la grúa por estar mal estacionado o en una zona prohibida.

El procedimiento incluye una consulta por patente del vehículo en el buscador oficial. Una vez identificada la ubicación, deberán asistir a la sede correspondiente con la documentación obligatoria y abonar los costos de acarreo y estadía.

Cómo saber dónde está mi auto si se lo llevó la grúa en CABA

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con una herramienta digital llamada “Dónde está mi auto”, que permite identificar en qué playa de acarreo se encuentra un vehículo retirado por estacionamiento indebido o por estar ubicado en una zona prohibida.

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con una herramienta digital llamada “Dónde está mi auto”, que permite identificar en qué playa de acarreo se encuentra un vehículo retirado por estacionamiento indebido o por estar ubicado en una zona prohibida. (Foto: Defensoría del Pueblo) CABA

Para realizar la consulta, hay que ingresar al sitio oficial del Gobierno porteño y completar el buscador con el dominio o patente del vehículo. Luego, se debe seleccionar la opción “Consultar” para conocer la planta a la que fue trasladado.

También es posible encontrar un aviso en el lugar donde estaba estacionado el auto. Los agentes de tránsito dejan un sticker que informa la dirección de la playa de acarreo y la documentación necesaria para retirarlo.

Cuáles son las playas de acarreo en CABA y cuándo cuesta recuperar el vehículo

El Gobierno porteño mantiene fijadas las distintas playas de acarreo para recibir los vehículos retirados por las grúas. Las direcciones habilitadas para recuperar los autos son:

Avenida 9 de Julio y Sarmiento : playa subterránea

Tacuarí 1277.

Eduardo Couture y Juan A. Bibiloni: detrás de la Facultad de Derecho, con ingreso desde Figueroa Alcorta por Juan A. Bibiloni.

Ramón Falcón 4785: barrio de Villa Luro.

En cuanto al costo del trámite, el acarreo de vehículos tiene un valor de $94.000, mientras que la estadía cuesta $16.000. Los importes están establecidos según la Ley Tarifaria vigente y la resolución correspondiente.

Los medios de pago habilitados son efectivo, tarjetas de débito y crédito, Mercado Pago y billeteras electrónicas mediante código QR.

¿Qué documentación se necesita para retirar el auto de la playa de acarreo?

Una vez identificada la sede correspondiente, el titular del vehículo o un conductor autorizado deberá presentarse personalmente con la documentación requerida para completar la recuperación.

En este sentido, los documentos que deberán llevar son:

DNI vigente o pasaporte, en original y copia.

Licencia de conducir.

Cédula de identificación del vehículo, original y copia, o cédula para conductor autorizado.

Seguro o póliza vigente.

La gestión puede realizarse durante las 24 horas, todos los días del año. En caso de que el vehículo haya sufrido daños durante el traslado, se puede presentar un reclamo ante la empresa concesionaria responsable del acarreo, que debe contar con un seguro de responsabilidad civil.

Por otra parte, si el conductor considera que el retiro fue injustificado, puede realizar su descargo ante el Controlador de Falta, ubicado en Regimiento de Patricios 65, en Barracas. La atención es de lunes a viernes de 8 a 19 horas.

¿Dónde consultar ante dudas?

Para quienes quieran resolver algún tipo de interrogante, el Gobierno porteño también habilitó el 147 para consultas. Si el vehículo fue acarreado, se puede enviar un mensaje de WhatsApp al 11 4025-9298.

Para realizar denuncias, el número disponible es 11 3206-6408, también únicamente por WhatsApp.