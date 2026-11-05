El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes vientos que alcanzará a distintas localidades del país este viernes 6 de noviembre. El fenómeno podría provocar complicaciones en la circulación y obligará a tomar precauciones ante la intensidad de las ráfagas previstas.

El pronóstico contempla fuertes ráfagas de 70 km/h, aunque en algunos sectores podrían llegar hasta los 110 km/h. En este contexto, el SMN emitió una serie de advertencias con el objetivo de que los habitantes de las zonas afectadas queden resguardados.

Alerta amarilla por viento: cuáles son las provincias afectadas y dónde habrá ráfagas más fuertes.

De acuerdo con el pronóstico oficial del SMN, las advertencias comprenden sectores de La Pampa, San Luis, Córdoba, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca . En las zonas cordilleranas de algunas de estas provincias se esperan condiciones más intensas tanto por la tarde como por la noche.

El SMN confirmó alerta amarilla por fuertes vientos en 7 provincias para el viernes 6 de noviembre. (Foto: SMN) SMN

Las ráfagas podrían superar los 110 km/h en sectores cordilleranos de San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca. Allí, los vientos, serán del sector oeste, con velocidades sostenidas de entre 45 y 75 km/h.

En el resto de las áreas alcanzadas por la advertencia, se esperan vientos del sector sur con velocidades de entre 40 y 60 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 80 km/h, con posibilidad de superar ese registro de manera puntual.

Algunas de las localidades que estarán bajo alerta amarilla por fuertes vientos este viernes

El aviso meteorológico comprende diferentes departamentos y zonas de las provincias afectadas. Entre los sectores incluidos en el reporte oficial se encuentran:

La Pampa: Atreucó, Capital, Catriló, Conhelo, Guatraché, Quemú Quemú, Toay y Utracán, entre otras localidades.

San Luis: zona baja de Coronel Pringles y zona baja de General Pedernera.

Córdoba: Juárez Celman y zona baja de Río Cuarto.

Mendoza: Junín, Rivadavia, valles de Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán y Tupungato.

San Juan: 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil.

La Rioja: Arauco, Capital, Castro Barros y Sanagasta.

Catamarca: Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa y Valle Viejo.

En la Pampa, además, el organismo emitió una alerta amarilla por tormentas aisladas de variada intensidad para algunas localidades. Podrían registrarse precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 mm, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.

¿Qué recomienda el SMN ante la alerta amarilla por fuertes vientos?

Ante la posibilidad de ráfagas intensas, el organismo meteorológico difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos y evitar accidentes durante el desarrollo del fenómeno.