La derrota electoral de Donald Trump en las elecciones de medio término, en las que los demócratas recuperaron el control de ambas cámaras del Congreso estadounidense, representó un fuerte revés político para el presidente norteamericano. Pero mientras el resultado de las urnas abrió un nuevo escenario para los dos últimos años de su mandato, la votación adversa no fue obstáculo para que uno de sus proyectos empresariales siguiera avanzando: la fusión de Trump Media, la compañía detrás de Truth Social, con TAE Technologies, una firma que busca desarrollar energía mediante fusión nuclear, dio un paso clave.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) declaró efectiva la inscripción de la fusión, valuada en más de u$s 6000 millones, y habilitó el camino para que los accionistas voten la propuesta el próximo 14 de diciembre. Las compañías esperan completar la transacción antes de fin de año.

El acuerdo, firmado el 18 de diciembre de 2025, contempla una operación íntegramente en acciones. Una vez concretada, los accionistas de Trump Media y los de TAE tendrán cada uno aproximadamente el 49,5% de la compañía combinada, sobre una base totalmente diluida, según la documentación presentada ante el regulador estadounidense.

La SEC declaró efectiva la inscripción de la fusión, valuada en más de u$s 6000 millones SEC

La aprobación de los accionistas de Trump Media es necesaria para modificar su estatuto y autorizar la emisión de las nuevas acciones que recibirán los actuales propietarios de TAE. Por su parte, TAE solicitará el consentimiento de sus accionistas por escrito.

Qué dice el documento presentado ante la SEC

El prospecto de la operación, incluido en el Formulario S-4 y sus modificaciones, permite conocer con mayor detalle las condiciones de la fusión y los riesgos que todavía enfrenta el proyecto. La documentación no presenta la generación comercial de energía de fusión como un desarrollo ya conseguido. Por el contrario, advierte sobre los desafíos técnicos y financieros que deberá superar TAE.

En uno de sus apartados, el documento es explícito: “Hasta la fecha, ningún dispositivo de fusión ha logrado una producción sostenida de energía neta”. La compañía también reconoce que persisten “importantes desafíos científicos, de ingeniería y comercialización”.

El prospecto de la operación, incluido en el Formulario S-4 y sus modificaciones, permite conocer con mayor detalle las condiciones de la fusión y los riesgos que todavía enfrenta el proyecto. Captura de pantalla

TAE desarrolla una tecnología propia de fusión nuclear y proyecta construir una planta prototipo denominada Da Vinci, con una capacidad prevista de 50 megavatios eléctricos. De acuerdo con el cronograma incluido en la presentación ante la SEC, a la que tuvo acceso El Cronista, la empresa espera comenzar su construcción durante 2026, alcanzar la primera generación de plasma en 2029 y demostrar energía de fusión en 2031. El inicio de las operaciones iniciales está previsto para una etapa posterior.

TAE desarrolla una tecnología propia de fusión nuclear Archivo el cronista

Sin embargo, el mismo documento advierte que esos plazos están sujetos a posibles demoras y que el desarrollo requiere “capital adicional sustancial”, además de enfrentar riesgos técnicos, regulatorios y financieros. También señala que no existe garantía de que TAE alcance los hitos previstos en el calendario anunciado.

El negocio que Trump Media busca incorporar

La fusión implica una transformación para Trump Media, que hasta ahora concentró su actividad en Truth Social, la plataforma de streaming Truth+ y la marca de servicios financieros Truth.Fi. La incorporación de TAE le permitiría diversificar sus negocios hacia el sector energético y tecnológico.

TAE, fundada en 1998, desarrolla actividades en tres áreas. La principal es la investigación y el desarrollo de energía de fusión. También cuenta con una unidad de soluciones de potencia, que incluye tecnologías para la gestión de energía destinada a infraestructura computacional de inteligencia artificial, y otra de ciencias de la vida, enfocada en tratamientos contra el cáncer mediante captura de neutrones de boro.

La relación entre energía e inteligencia artificial es uno de los argumentos comerciales de la operación. La expansión de los centros de datos y de la infraestructura necesaria para procesar modelos de IA incrementa la demanda de electricidad, un escenario que las compañías identifican como una oportunidad para sus futuros desarrollos.

El prospecto también detalla que Trump Media ya comprometió financiamiento para TAE mediante un pagaré convertible. La empresa energética recibió u$s 200 millones en una primera etapa y otros u$s 100 millones, desembolsados el 7 de octubre de 2026, después de la presentación inicial del Formulario S-4. Con ese último desembolso, el financiamiento previsto en ese instrumento quedó completamente utilizado.

La participación de Trump en la compañía

Trump Media cotiza en Nasdaq y en la Bolsa de Nueva York de Texas bajo el símbolo DJT. El presidente estadounidense mantiene una participación económica en la empresa a través del Donald J. Trump Revocable Trust, administrado por su hijo Donald Trump Jr., según la documentación societaria.

Donald Trump Jr. Donald Trump Jr.

La operación también modificará la estructura accionaria de la compañía. El prospecto prevé que los actuales accionistas de TAE reciban alrededor de 292,8 millones de nuevas acciones de Trump Media. Para habilitar esa emisión, los accionistas deberán aprobar una ampliación del capital autorizado de acciones ordinarias, de 999 millones a casi 2.000 millones.

La fusión todavía depende de esas aprobaciones y del cumplimiento de las restantes condiciones contractuales. Si se concreta, Trump Media conservará su cotización pública y TAE pasará a ser una subsidiaria de propiedad total de la compañía combinada.