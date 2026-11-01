Una fuerte tormenta afecta al suroeste de Estados Unidos durante este domingo 1.º de noviembre, con pronósticos de lluvias intensas, posibles inundaciones repentinas y nevadas en las zonas montañosas del oeste del país.

Según el pronóstico actualizado de AccuWeather, el sistema transporta humedad tropical desde el Pacífico hacia Arizona, Utah, Nuevo México y Colorado. Este fenómeno, conocido como río atmosférico o Pineapple Express, podría provocar acumulaciones de lluvia de hasta 279 milímetros en puntos aislados.

¿Dónde se esperan las lluvias más intensas y qué zonas podrían inundarse?

Se prevén acumulaciones generalizadas de entre 25 y 102 milímetros en amplios sectores del suroeste. Sin embargo, algunas zonas del centro de Arizona podrían recibir entre 102 y 203 milímetros, con máximos localizados de hasta 279 milímetros durante el episodio.

Entre las ciudades expuestas a inundaciones en calles y carreteras se encuentran:

Arizona: Phoenix, Tucson y Flagstaff.

Utah : Cedar City y Moab.

Colorado: Durango y Grand Junction.

Además, se prevén tormentas eléctricas fuertes en sectores de Arizona y Nuevo México, con posibilidad de ráfagas dañinas, granizo e inundaciones repentinas.

El Centro de Predicción Meteorológica (WPC), dependiente del Servicio Meteorológico Nacional, mantiene para este domingo un riesgo moderado de lluvias excesivas en sectores de Arizona, el sur de Utah y el suroeste de Colorado.

El fenómeno meteorológico podría complicar la circulación en rutas y carreteras de la región. Shutterstock

¿Dónde nevará durante la primera tormenta de noviembre?

El avance de aire frío también favorecerá nevadas en las áreas más elevadas de las cordilleras del oeste estadounidense, especialmente en las montañas Wasatch y Rocosas.

AccuWeather estima acumulaciones generales de entre 15 y 30 centímetros de nieve en zonas altas durante el domingo y el lunes.

El organismo aclara que Denver no se encuentra entre las ciudades donde se espera una nevada importante por este sistema. Las mayores acumulaciones quedarán concentradas principalmente en sectores montañosos.