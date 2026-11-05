Sol a pleno y máximas de 28° para recibir al papa León XIV: el pronóstico del clima para el lunes 9 y martes 10 de noviembre.

El clima en Buenos Aires tendrá condiciones meteorológicas agradables durante el inicio de la semana y la visita del papa León XIV a Argentina con una jornada soleada y máximas que tocarán los 25°. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un rápido ascenso en las temperaturas tras un fin de semana fresco con mínimas de 9°.

Cómo estará el clima el lunes 9, martes 10 y miércoles 11

El lunes 9 de noviembre será la jornada más estable en Buenos Aires. El cielo se presentará mayormente despejado y la temperatura mínima rondará los 13°, mientras que la máxima llegará a los 24°. Durante el mediodía, cuando está prevista la misa del papa León XIV en Palermo, se esperan temperaturas cálidas con viento del sector norte. Por la noche podría aumentar la nubosidad, pero sin lluvias previstas.

Sol a pleno y máximas de 28° para recibir al papa León XIV: el pronóstico del clima para el lunes 9 y martes 10 de noviembre. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El martes 10 la Ciudad tendrá otra jornada cálida con mínimas de 16° y máximas de 25°. El cielo estará mayormente nublado, pero según indica el SMN no se esperan precipitaciones durante la jornada. El miércoles 11, el Sumo Pontífice se acercará a Luján para una multitudinaria misa. La máxima se ubicará en 28° con una baja probabilidad de lluvias de 10%.

Sol a pleno y máximas de 28° para recibir al papa León XIV: el pronóstico del clima para el lunes 9 y martes 10 de noviembre. smn

Cómo estará el clima el fin de semana

El pronóstico del tiempo anticipa que el viernes 6 comenzará con cielo mayormente nublado y una mínima de 16°. La temperatura subirá hasta los 25°, pero durante la tarde y noche aumentará la inestabilidad, con una probabilidad de lluvias entre 10% y 40%. Además, podría haber ráfagas de viento entre 42 y 50 kilómetros por hora.

El sábado 7 llegará con marcado descenso en la temperatura. La mínima será de 11° y la máxima de 19°, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias previstas. El viento será otro de los protagonistas con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora durante las primeras horas. El domingo 8 mostrará una mejora en el tiempo con sol a pleno, una mínima de 9° y una máxima de 23°.