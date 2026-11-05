DOs jubilados dentro de una oficina de ANSES.

Los feriados nacionales previstos por la visita del papa León XIV alteraron la organización habitual de los pagos de ANSES durante noviembre de 2026.

Por ese motivo, jubilados, pensionados y otros beneficiarios tendrán que consultar un cronograma especial para conocer el día en que recibirán sus haberes.

La primera jornada de acreditaciones será el miércoles 11 y habrá cambios en la distribución de las terminaciones de DNI, con grupos que cobrarán juntos y otros que deberán esperar hasta los últimos días del mes.

ANSES adelantó cómo quedarán los pagos después de los feriados de noviembre

La programación original para este año había sido definida por la Resolución 349/2025 , pero los días no laborables establecidos por la visita papal hicieron necesario modificar el esquema previsto.

Edificio de ANSES.

Uno de los cambios más notorios se verá entre quienes cobran la jubilación mínima, ya que tres terminaciones de documento compartirán la fecha del viernes 13. También habrá una distribución concentrada para las Pensiones No Contributivas, cuyos titulares cobrarán en solo tres jornadas.

El cronograma para jubilados que cobran en noviembre

Quienes reciben hasta un haber mínimo comenzarán a cobrar el miércoles 11. La distribución de ANSES continuará durante los días hábiles siguientes, con el siguiente orden por terminación de DNI.

11 de noviembre: DNI terminados en 0.

12 de noviembre: DNI terminados en 1.

13 de noviembre: DNI terminados en 2, 3 y 4.

16 de noviembre: DNI terminados en 5.

17 de noviembre: DNI terminados en 6.

18 de noviembre: DNI terminados en 7.

19 de noviembre: DNI terminados en 8.

20 de noviembre: DNI terminados en 9.

En noviembre, el haber mínimo será de $444.158,46. Con el refuerzo extraordinario de $70.000, los jubilados que perciban ese monto alcanzarán un ingreso bruto de $514.158,46.

Para quienes superan la mínima, las acreditaciones quedarán concentradas en la última semana del mes.

24 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1.

25 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3.

26 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5.

27 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7.

30 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9.

Estos beneficiarios también podrán acceder a un bono proporcional, siempre que sus ingresos no excedan el límite fijado para recibir el refuerzo.

Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas y cuánto reciben

Las Pensiones No Contributivas tendrán un esquema de pago más breve que el de las jubilaciones. ANSES distribuirá las acreditaciones en tres fechas, agrupando varias terminaciones de documento en una misma jornada.

11 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1.

12 de noviembre: DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

13 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9.

Luego del aumento del 1,93%, las PNC por discapacidad y vejez quedarán en $310.910,92. En tanto, las pensiones destinadas a madres de siete hijos alcanzarán los $444.158,46. A esos importes se les deberá sumar el bono previsional de $70.000.