Trenes Argentinos confirmó la suspensión del servicio en el ramal Tigre de la línea Mitre por una obra de renovación integral, en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional.

El objetivo es mejorar la seguridad operacional y la confiabilidad del servicio. Durante los 49 días de interrupción se avanzará en tareas que, de realizarse en forma parcial, podrían demorar hasta tres veces más y generar mayores afectaciones para los usuarios.

Suspenden el servicio del ramal Tigre: ¿hasta cuándo permanecerá cerrado?

Las obras se extenderán desde el sábado 10 de enero hasta el sábado 28 de febrero. El servicio volverá a la normalidad el 1° de marzo .

La interrupción del servicio permitirá trabajar en zonas con topografía compleja y accesos reducidos, donde no es posible intervenir en horarios nocturnos o fines de semana durante el año.

Argentina.gob.ar

La fecha fue elegida para coincidir con la obra en el ingreso a Retiro y afectar a la menor cantidad de pasajeros, ya que en enero y febrero el promedio diario de usuarios es un 25% menor que en otros períodos del año.

¿De qué consta la obra en el ramal Tigre?

Hasta el momento se renovaron 20 kilómetros de vías. Durante el corte se intervendrán 7.700 metros en sectores poco accesibles, lo que permitirá avanzar en solo 50 días, casi la mitad de lo ejecutado en los últimos 10 meses.

El Gobierno afirmó que la renovación es de carácter urgente, ya que los durmientes y rieles tienen más de 40 años y presentan deterioro, con más de 40 sectores donde los trenes circulan a velocidad precautoria, generando demoras y cancelaciones.

Los trabajos incluyen:

Renovación de vías desde el bajo a nivel Crisólogo Larralde hasta el paso a nivel Laprida y en el cuadro de la estación Vicente López.

Intervención los puentes de la Av. Figueroa Alcorta y de la Av. Dorrego.

Renovación de las vías desde el bajo a nivel Martín Rodríguez hasta el bajo a nivel Chacabuco.

En total, el plan contempla:

40 km de vía renovada

47 km de tercer riel reemplazado

24 pasos a nivel y 22 peatonales intervenidos

4 paragolpes nuevos en Tigre

23 aparatos de vía renovados

65 puentes o alcantarillas intervenidos

Gracias a trabajos nocturnos y cortes en fines de semana largos, ya se avanzó en 20 km de vías nuevas, 10 cuadros de estación, 14 pasos a nivel y mejoras en 12 puentes.

Obras en Retiro

En paralelo, se instala un nuevo sistema de señalamiento en Retiro, reemplazando el anterior con más de 100 años de antigüedad. Se colocarán 28 señales y balizas ATS, 16 máquinas de cambio y 70 cajas de circuitos de vía. Luego se realizarán pruebas y puesta en marcha, procesos que requieren un lapso prolongado de interrupción del servicio.