Los servicios ferroviarios anunciaron el cierre definitivo de dos de los ramales más importantes del país. Se trata de dos trayectos de larga distancia que unían Buenos Aires con dos importantes provincias.

La noticia fue confirmada por el gremio La Fraternidad, que nuclea a los maquinistas de trenes. Es una medida que afecta a miles de pasajeros, en especial en una etapa de alta temporada turística, cuando miles de personas utilizan este medio de transporte para viajar de manera más económica.

Cancelan dos trenes de larga distancia que unían a Buenos Aires con provincias clave

Los trenes cancelados son los servicios de pasajeros de larga distancia desde Buenos Aires hacia Córdoba y Tucumán. En un comunicado, La Fraternidad cuestionó la medida y acusó la falta de soluciones por parte de las autoridades.

“Para nosotros, nunca es grato dar malas noticias, y mucho menos en vísperas del Año Nuevo, pero nuestro anticipo sobre la cancelación de la circulación de los trenes a Córdoba y Tucumán, SE CONFIRMA”, inicia el escrito.

El sindicato explicó que, en un primer momento, la interrupción respondió a trabajos sobre las vías y al descarrilamiento ocurrido en septiembre de 2025 en el ramal hacia Tucumán .

Sin embargo, estos motivos fueron utilizados, según el gremio, para evitar restablecer la circulación regular de los trenes. “Se ha convertido en la excusa ideal para impedir que se repongan los servicios”, denunciaron.

A su juicio, este contexto configuró una medida de “lock-out contra los trenes de pasajeros (larga distancia), privando de esta manera a miles de usuarios la posibilidad de transportarse a costos accesibles para la gente que menos tiene”.

Por último, reclamaron: “Todos los argentinos debemos defender la continuidad de estos servicios, porque es defender nuestra soberanía”. El documento fue firmado por el Secretariado Nacional del gremio, Omar Maturano.

La suspensión llega en un momento crítico, ya que muchos argentinos eligen el tren como alternativa económica para viajar a Córdoba y Tucumán, especialmente durante las vacaciones. Estos servicios se habían consolidado como una opción cada vez más popular frente al transporte en micro o avión.

Cuáles servicios de trenes fueron cancelados

Trenes a Córdoba

Este servicio funcionaba dos veces por semana:

Desde Buenos Aires : jueves y domingos a las 15.45.

Desde Córdoba: martes a las 17 y viernes a las 21.13.

Trenes a Tucumán

La frecuencia también era de dos servicios semanales: