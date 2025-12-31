Inauguran un nuevo transporte que unirá el norte y el sur de la Ciudad en menos de una hora

Un país asiático se prepara para cambiar el mundo con el T-Flight, el cual podría marcar un antes y un después por acortar el tiempo de viaje en los viajes de larga distancia.

Un nuevo tren podría cambiar para siempre la forma en la que viajamos, ya que los ingenieros afirman que alcanzaría una velocidad de 1.000 km/h gracias a su sistema de levitación magnética.

La nueva forma de transporte podría superar la rapidez de un avión comercial, los cuales promedian entre 800 km/h y 950 km/h en pleno vuelo.

Un nuevo tren supera la velocidad de los aviones: descubre el T-Flight, el innovador sistema de transporte de China

China ha finalizado las pruebas del nuevo transporte maglev de ultra alta velocidad en la provincia de Shanxi. El tren opera mediante un sistema de levitación magnético de tubo de bajo vacío UHS, tecnología desarrollada por la Corporación de Industria y Ciencia Aeroespacial de China.

Se ha informado que se completó la prueba de demostración para el proyecto de prueba a escala real. El piloto se llevó a cabo con un vehículo de levitación magnético superconductor en un oleoducto de 2 kilómetros de longitud con un entorno de bajo vacío. Los resultados indicaron que se logró una navegación estable y una parada segura.

En la misma línea, los ingenieros confirmaron que el entorno de vacío a larga distancia y gran escala funcionaba adecuadamente, lo cual es fundamental para las etapas futuras del proyecto.

La velocidad alcanza los 1000 km/h. China ha construido una línea experimental de tren maglev en un oleoducto de bajo vacío de 2 km en Shanxi. Esta línea podría ser construida entre Hangzhou y Shanghai en el futuro.

El futuro del transporte en Latinoamérica con el tren bala

El desarrollo del proyecto del nuevo tren bala se enmarca en el plan de China para conectar ciudades mediante un sistema de transporte de alta velocidad. Para tener en cuenta, el tiempo de viaje entre Pekín y Shangai es de entre 4,5 horas y 6,5 horas en trenes de alta velocidad convencionales.

Con esta tecnología se acortarían los tiempos para llegar a 1 hora y media y evitar las demoras asociadas con viajar en avión. Al trasladar la idea a Latinoamérica, los tiempos de viaje se acortan de forma drástica.

En el caso de que algún día se implementase un tren de estas características entre Buenos Aires y Brasil, los viajes hacia la frontera podrían realizarse en solo una hora.

Los trenes más rápidos del mundo y su tecnología maglev

Los trenes más veloces del mundo emplean la tecnología maglev, que se basa en la levitación magnética mediante la suspensión electrodinámica. Las vías están compuestas por dos conjuntos de bobinas de metal dispuestas en forma de 8, creando electroimanes.

Los vagones se sustentan sobre ruedas de caucho y, al comenzar su desplazamiento, avanzan lentamente para permitir la interacción de los imanes del tren con los de la guía.

Al alcanzar los 150 km/h, la fuerza magnética se vuelve lo suficientemente intensa como para elevar el tren 100 milímetros del suelo, eliminando la fricción y posibilitando velocidades sin precedentes.

Los vagones de servicio comercial más veloces del mundo se encuentran en China, siendo el Shangai Maglev CR Harmnony (CRH380A/D), que logra una velocidad máxima operativa de 460 km/h.

Revolución en transporte: tren magnético conecta Buenos Aires y Brasil

Un nuevo tren de levitación magnética podría revolucionar el transporte en Latinoamérica, permitiendo viajes entre Buenos Aires y Brasil en solo una hora.

Este avance tecnológico también promete reducir significativamente los tiempos de viaje en comparación con los trenes de alta velocidad convencionales.