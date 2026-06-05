Desde fines de 2025, diversas unidades ya se encuentran circulando de manera regular, aunque el proyecto completo aún está en fases de desarrollo. El despliegue de estas formaciones es gradual y responde a un proceso técnico exigente, que incluye homologaciones internacionales y pruebas operativas previo a su expansión definitiva.

La incorporación de los trenes de dos pisos ocupa un lugar central en el debate ferroviario europeo, en esta ocasión en una de las rutas más transitadas del continente. Sin grandes anuncios ni promesas futuristas, una operadora privada ha comenzado la incorporación de nuevas formaciones que buscan resolver un problema concreto: más pasajeros, más frecuencia y mejor experiencia de viaje.

Detrás de esta estrategia se halla una estrategia clara: fortalecer la competitividad del ferrocarril en comparación con otros medios de transporte, así como responder a una demanda creciente en corredores clave. Para comprender el trasfondo del proyecto, es pertinente analizar dónde operan estos trenes de dos pisos y cómo se integran al sistema existente.

Trenes de doble piso en Austria: dónde circulan y por qué importan

Los trenes de dos pisos en Austria comenzaron a operar en el corredor Viena–Salzburgo, una de las rutas ferroviarias más utilizadas del país. La primera formación entró en servicio comercial en diciembre de 2025, mientras que otras unidades continúan en fase de certificación técnica.

Estas formaciones están habilitadas para circular también en Alemania y Hungría, un dato relevante que permite considerar futuras extensiones regionales. Lejos de ser un experimento aislado, el uso de trenes de dos niveles es una solución probada en Europa, especialmente en trayectos de alta demanda.

Trenes de dos pisos en Europa: una solución para mejorar la experiencia de viaje ferroviario (foto: archivo).

Trenes de dos pisos: frecuencia, capacidad y comodidades

La implementación de trenes de dos pisos no es novedosa en el ámbito ferroviario; sin embargo, su uso en rutas estratégicas ilustra su importancia como herramienta clave para expandir capacidad y optimizar el servicio. En Europa, estos trenes se consolidan como componentes esenciales de un modelo de transporte más eficiente y sostenible.

Respecto a las prestaciones, estos trenes brindan comodidades diseñadas para trayectos interurbanos contemporáneos, enfocándose en la eficiencia y el confort: