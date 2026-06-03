El país está progresando en la reactivación ferroviaria a través de un megaproyecto que unirá los puertos del Caribe con el centro productivo.

El proyecto del Corredor Férreo Central se establece como una de las iniciativas de infraestructura más ambiciosas para la transformación del sistema de transporte en el país. El Gobierno nacional ha oficializado el inicio de los estudios de factibilidad para este proyecto, un paso crucial que permitirá la construcción de una conexión ferroviaria que una el centro de Colombia con la costa Caribe.

La propuesta, encabezada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), tiene como objetivo fortalecer la logística nacional a través de un sistema de transporte de carga más eficaz. Este plan abarca una infraestructura de gran envergadura que conectará la Región Metropolitana Bogotá‑Cundinamarca con destacados puertos marítimos del norte colombiano.

Este ambicioso proyecto ferroviario se presenta como un factor clave para mejorar la competitividad y revitalizar el transporte férreo en Colombia. Este sistema, que durante años ha quedado en un segundo plano en comparación con el transporte por carretera, recupera ahora su relevancia como una opción estratégica vital.

Nuevo corredor ferroviario conectará el centro del país con el Caribe

El diseño del trazado se segmenta en tres partes estratégicas. El primero establece la conexión entre Tocancipá y Funza, el segundo vincula Zipaquirá con Barbosa y el tercero enlaza Barbosa con Barrancabermeja. Esta infraestructura tiene como objetivo la creación de un corredor logístico continuo que mejore el tránsito de cargas significativas hacia los puertos.

El plan incluye una conexión de aproximadamente 448 kilómetros que integra las áreas productivas del interior con los principales puntos logísticos del Caribe colombiano. Esta infraestructura facilitaría la agilización del transporte de mercancías entre los centros industriales, agrícolas y mineros.

El plan incluye una conexión de aproximadamente 448 kilómetros que integra las áreas productivas del interior con los principales puntos logísticos del Caribe colombiano. (Fuente: Shutterstock) Shutterstock

Estudios técnicos clave que definen la viabilidad del proyecto

La fase de factibilidad incluirá múltiples evaluaciones técnicas y económicas que permitirán determinar si el proyecto puede ejecutarse bajo condiciones sostenibles:

Análisis ambiental y social del proyecto.

Estudios prediales y territoriales necesarios para la construcción del corredor.

Evaluaciones de ingeniería ferroviaria, operación y mantenimiento.

Estimaciones de inversión, costos operativos y modelos tarifarios.

Análisis de demanda para estimar el volumen de carga que podría movilizar el sistema.

Megaproyectos de infraestructura que aceleran la logística nacional

El proyecto consiste en una obra de ingeniería de gran complejidad que tiene como objetivo transformar el transporte de mercancías en el país e incluye: