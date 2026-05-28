Un país latino construirá una de las vías de tren más largas del mundo: conectará dos océanos y se estrenará en esta fecha. (Representación creada con IA)

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El Gobierno de México avanza con el desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), una megaobra ferroviaria que busca conectar el océano Pacífico con el Atlántico mediante una red logística de más de 300 kilómetros en el sur del país.

El proyecto contempla la unión de los puertos de Salina Cruz, en Oaxaca, y Coatzacoalcos, en Veracruz, a través de una infraestructura ferroviaria diseñada para agilizar el traslado de mercancías entre ambos océanos.

Con el avance de las obras y las primeras pruebas operativas, el corredor comenzó a posicionarse como una alternativa logística complementaria al Canal de Panamá, especialmente en un contexto marcado por retrasos y restricciones de tránsito marítimo.

Cuándo comenzará a operar el Corredor Interoceánico de México

De acuerdo con información difundida por el Gobierno mexicano, la operación completa del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec está prevista para el primer semestre de 2026.

La iniciativa fue impulsada originalmente en 2019 y forma parte de un plan más amplio para transformar el sur mexicano en un nodo estratégico de comercio internacional y producción industrial.

Actualmente, una de las líneas principales ya conecta los puertos del Pacífico y el Golfo de México mediante un recorrido ferroviario que atraviesa el punto más angosto del territorio mexicano.

Según reportes oficiales y pruebas logísticas recientes, la idea del proyecto consiste en descargar mercancías de un barco, transportarlas en tren a través del istmo y volver a embarcarlas en el otro océano.

Según reportes oficiales y pruebas logísticas recientes, la idea del proyecto consiste en descargar mercancías de un barco, transportarlas en tren a través del istmo y volver a embarcarlas en el otro océano. (Representación creada con IA) ChatGPT

Por qué esta megaobra podría competir con el Canal de Panamá

El avance del corredor mexicano coincide con los problemas que enfrentó el Canal de Panamá durante los últimos años debido a las sequías y restricciones de agua que afectaron el paso de embarcaciones.

En distintos momentos, las autoridades panameñas redujeron la cantidad diaria de barcos autorizados a cruzar el canal, situación que provocó demoras y mayores costos logísticos para el comercio internacional.

Frente a ese escenario, México busca captar parte del tráfico marítimo mediante una ruta terrestre que permita reducir tiempos y diversificar opciones para las empresas.

Uno de los ensayos más difundidos fue realizado por la compañía surcoreana Hyundai Glovis, que trasladó vehículos desde Asia hasta el puerto de Salina Cruz y luego los movió por ferrocarril hasta Coatzacoalcos.

Según datos oficiales mexicanos, la travesía ferroviaria demoró cerca de nueve horas y el proceso logístico completo permitió ahorrar tiempo frente al recorrido tradicional por Panamá.

Qué incluye el megaproyecto ferroviario del Istmo de Tehuantepec

El plan del Gobierno mexicano no contempla únicamente una vía de tren. El corredor también incluye la modernización de puertos, parques industriales, centros logísticos y zonas destinadas a captar inversiones extranjeras.

Las autoridades mexicanas sostienen que el sistema podría reducir costos logísticos hasta un 15%, aunque especialistas remarcan que ese porcentaje depende del tipo de carga y de las condiciones operativas de cada ruta comercial.

Además del transporte de mercancías, el proyecto busca impulsar el desarrollo económico del sur de México y aprovechar el crecimiento del llamado nearshoring, una estrategia utilizada por empresas que buscan producir más cerca de Estados Unidos.

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es considerado una de las obras de infraestructura más importantes de América Latina y uno de los proyectos ferroviarios más ambiciosos que actualmente se desarrollan en la región.